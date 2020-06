Budapesten nyolcszáz forintra is emelkedhet a parkolási díj óránként

Jelentősen emelkedhet a parkolási díj Budapest több kerületében is – ez derül ki több baloldali polgármester nyilatkozatából. Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s vezetője például elképzelhetőnek tartaná a 800 forintos óradíjat is a hvg.hu beszámolója szerint. A terv az, hogy sávossá tennék a fizetést, vagyis egy rövid ingyenes időszak után egyre magasabb lenne az óradíj. Azt Karácsony Gergely kabinetfőnöke is elismerte, hogy a változás Budapest egyes részein a parkolási díjak emeléséhez vezethet – hangott el az M1 Híradójában.