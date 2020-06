Orbán Viktor: Több tízezer ember életét sikerült megmenteni

Megosztás Tweet



Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a kormány szerdai döntéseinek részleteiről és a járványhelyzetről is beszélt.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Mohai Balázs – A kép illusztráció)

Cikkünk frissül.

Összesen 98 napig voltak érvényben a korlátozások

Majdnem minden korlátozásnak vége, de bizonyos országokban, szomszédainknál emelkedett a fertőzöttek száma.

Három balkáni ország tekintetében vissza fogják állítani a belépési korlátozást. Ez egy fontos figyelmeztetés.

„Észnél kell lenni, de ne rontsuk el a kedvünket. Az első csatát megnyertük. Sikerült megmenteni több tízezer ember életét. Különösen idős honfitársaink életét. Ez egy nagy teljesítmény” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A siker feltétele a fegyelmezettség és az összefogás volt

– fogalmazott a kormányfő.

Ha jön második hullám, akkor ugyanígy fogunk össze. Ha jelek erre mutatnak, akkor a szükséges jogi és gazdasági lépéseket megtesszük – emelte ki.

Második hullám esetén is felkészült a kormány

Úgy kezdődött, hogy Nyugat-Európában emberek haltak meg, mert nem volt elég lélegeztetőgép, kórházi ágy.

A mi fejünkben időben szólalt meg a csengő, aminek köszönhetően egyből tudtunk reagálni. Ennek köszönhető, hogy Magyarország sokkal sikeresebben védekezett, mint több nyugat-európai ország.

Ha bekövetkeznek, egy második hullám esetén, a tömeges fertőzések, akkor arra teljességgel fel vagyunk készülve

– mondta Orbán Viktor.

Nemzeti konzultáció

A nemzeti konzultáció a legfontosabb dolog. Úgy alakul a világpolitika, amit demokráciának nevezünk. A demokráciában egyetlen megfellebbezhetetlen vélemény van, a választásokon megnyilvánuló népakarat.

De nem négyévente van egy csata, hanem folyamatosan. Nem elég egyszer közös álláspontot kialakítani egy közösségnek.

Vannak olyan pontok, amikor demonstrálnunk kell, hogy mi a többség álláspontja

– figyelmeztetett a kormányfő.

Európai gazdaság újraindítása

Tíz százaléknál is nagyobb nemzeti össztermék csökkenés is lesz egyes országokban – egyebek közt ez is a témája lesz annak az uniós videókonferenciának, melyen Orbán Viktor is részt vesz.

Van okunk arra, hogy összeüljünk. A bajban lévő országok sürgősen egy közös hitelt szeretnének felvenni. Mi viszont azt a pénzt szeretnénk, amit megkerestük. De,

ha hitelről van szó, aminek úgy tűnik a felvétele elkerülhetetlen, akkor azt Magyarország ésszerűen tudja felhasználni.

Egy nagyobb európai összeget a nemzetgazdaság megerősítésére tudunk felhasználni. Olyanokra mint például a zöldítés, a villamosenergia szállítás fejlesztése, a teljes magyar vízgazdálkodás fejlesztése. Számos programunk van, amire értelmesen, összpontosítva fel tudjuk használni – részletezte a kormányfő.

Szerencsétlenkedés a Lánchíd körül…

Így fogalmazott Orbán Viktor a Lánchíd felújításának csúszása miatt.

Kell találni egy jó gyakorlati szakembert, akire rá lehet bízni az ilyen ügy intézését. 180 milliárd forint van a főváros számláján, így nem lehet pénzhiányra hivatkozni. Ezt az összeget pedig értelmesen kellene felhasználni. Szurkolunk neki, hogy sikerüljön – fűzte hozzá.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Orbán Viktor rádióinterjúja Orbán Viktor rádióinterjúja

A címlapfotó illusztráció.