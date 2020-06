Láng Zsolt: Balesetveszélyes állapotban van a Lánchíd

Megosztás Tweet



Láng Zsolt a Fidesz budapesti elnöke szerint a Lánchíd felújítása további halasztás nem tűr, hiszen már-már balesetveszélyes állapotba van. Szinte minden nap ellenőrizni kell az állapotát. Elmondta, a legutóbbi jelentések szerint már az is előfordulhat, hogy akár különböző, kisebb darabok lehulljanak a hídról a Dunába vagy az úttestre. Kiemelte, a híd balesetveszélyes állapotát még januárban Karácsony Gergely elismerte, sőt ő fogalmazott úgy, hogy a híd felújítása nem tűr halasztást. Ennek ellenére Karácsony Gergely főpolgármester továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyben.

A Lánchíd (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek, amelyben világossá tette, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves, több mint 300 milliárdos költségvetési pénzéből többek között köteles a Lánchíd és más málladozó műemlékek felújítására is használni.

Láng Zsolt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban elmondta, július végén úgy tűnik ismét ülésezni fog a Fővárosi Közgyűlés, így végre a közgyűlés tagjai előtt is elmondhatja a kormány a véleményét, végre lehetőség lesz a problémák megvitatására és érdemi megoldások kidolgozására.

Arra is kitért, hogy a rendkívüli jogrend idején a polgármesterek átveszik a közgyűlések feladatát és egyszemélyben hoznak döntéseket. Ezt tette Karácsony Gergely is, és ezt tette még ezen a héten is. Azonban ezekről az intézkedésekről kevesebbet hallhattunk – tette hozzá.

„Csak azt láthattuk, hogy az ellenzék folyamatosan hisztériát kelt a parlamentben.

Erre sajnos nekünk nem volt lehetőségünk, hiszen nem volt tanács, bizottság, aki előtt elmondhattuk volna véleményünket, meglátásainkat. Csak olvashattuk Karácsony Gergely közösségi oldalán a világlátását, terveit a budapesti ügyekről” – fogalmazott.

Hozzátette, ehhez képest 2019 ősze óta főpolgármesterként semmi érdemi lépés nem tett a Lánchíd ügyében. „Csupán egyetlen dolgot láttunk, azt, hogy Karácsony Gergely folyamatosan a kormánnyal való politikai csatározás eszközének használja a Lánchidat is, de érdemi munkát sem ő, sem a kollégái nem végeztek” – mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány továbbra is kész támogatni hat milliárd forinttal a felújítást, illetve az a közel 18 milliárd forint, amit még Tarlós István idejében különítettek el a felújításra továbbra is megvan, tehát egyáltalán nincs ok a halasztásra. Hozzátette, Karácsony Gergely ezzel ellentétben pedig azt terjeszti, hogy a kormány nem hajlandó támogatni a beruházást, az elkülöníttet pénzt másra költi.

