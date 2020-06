Fontos volt a különleges jogrend, mivel az ellenzék ismét hatalompolitikai szempontból ítélt meg egy fontos problémát

Megosztás Tweet



A hazai és a nemzetközi ellenzék által folyamatosan támadott különleges jogrendtől független, ha bizonyos védőintézkedések megmaradnak, mert azoknak a fenntartását az 1997-es egészségügyi törvény lehetővé teszi. A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a kormány járványügyi döntéseivel tízből nyolc választópolgár elégedett, ami jól bizonyítja, hogy az ellenzék ezúttal is hatalompolitikai szempontból ítélt meg egy fontos ügyet, és nem foglalkozott azzal, hogy a védekezést hátráltató döntéseinek milyen következményei lehetnek.

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Visszavonta az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, és egyúttal felszólította a kormányt arra, hogy szüntesse meg a veszélyhelyzetet. Az erről szóló indítványt 192 igen szavazattal, egyhangúan szavazták meg a képviselők, akik ezzel párhuzamosan döntöttek az úgynevezett egészségügyi készenléti intézkedésekről is. Ennek megfelelően többek közt létrehoznak egy járványügyi bevetései egységet, amely a járványügyi készenlét alappillére lesz a következő időszakban.

A veszélyhelyzetet és az ezzel járó rendkívüli jogrendet március 11-én hirdette ki a kormány, majd a 15 napos határidő lejárta előtt a parlament elé vitte annak meghosszabbítását. Nemzeti összefogás helyett azonban ezt a lépést és a következő időszakot a védekezés mellett hazai és nemzetközi politikai viták jellemezték, amelyek arról szóltak, hogy miért nincs időtartamában korlátozva a rendkívüli jogrend.

A különleges jogrendtől függetlenek a fennmaradó intézkedések

Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott: megszűnik a veszélyhelyzet, de ez a vírust nem érdekli. A másik fontos megjegyzés a fejleményekkel kapcsolatban pedig az, hogy Magyarország Alaptörvénye lehetővé teszi, hogy különleges jogrend keretében az élet, a vagyon megóvása érdekében a kormány beavatkozhasson a hétköznapokba és az emberek életébe úgy, hogy speciális szabályokat alkot a védekezést, valamint a veszélyfaktorok elhárítását és felszámolását szem előtt tartva – mondta a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője.

Hozzátette: az alaptörvény említett rendelkezésével szemben meg kell jegyezni, hogy

amikor elfogadták, az ellenzéknek nem voltak érdemi kritikai megjegyzései.

Most a hazai és a nemzetközi baloldal, valamint a velük most már kijelenthetően egy platformon lévő Európai Néppárt együttesen támadja ezt a jogszabályt, amelynek egyetlen bűne az, hogy realitás vezérelte szabályokat tartalmaz. Abból indul ki, hogy egy járványveszély esetében néha órák, percek alatt kell dönteni, amit a világon egyik demokratikusan működő törvényhozás tevékenységéhez sem lehet igazítani.

Ami a különleges jogrend megszüntetését illeti, a rendelet úgy szól, hogy az Országgyűlés felhívja a kormányzatot, hogy szüntesse meg a veszélyhelyzetet, amit a kormány meg is fog tenni. Ennek ellenére az egészségügyi törvény 1997 óta a 154-es törvény által adott felhatalmazás szerint lehetővé teszi az egészségügyi vészhelyzet megállapítását. A különleges jogrendtől tehát teljesen független az, ha bizonyos védőintézkedések megmaradnak – hangsúlyozta a jogi szakértő.

Tízből nyolc választópolgár egyetért a kormány járványügyi intézkedéseivel

A veszélyhelyzet márciusi bevezetésével és mostani kivezetésével is egyetért a magyarok legalább négyötöde – derült ki a Nézőpont Intézet kedden közölt kutatásából. Tízből nyolcan elégedettnek mondták magukat a járvány elleni kormányzati lépésekkel is, még a 60 év fölöttiek körében is tízből heten a kormány oldalára helyezkedtek ebben a kérdésben.

Abban a közvélemény-kutatásban, amit kedden publikáltunk, az is megállapítható, hogy még az ellenzéki attitűddel leírható választópolgárok közül is tízből öten azt mondták, hogy egyetértenek a járványügyi intézkedésekkel. Látszik, hogy

az elmúlt három hónapban a kormány járványügyi védekezésének társadalmi támogatottsága folyamatosan 70 százalék fölött volt

– fogalmazott Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője.

Kiemelte: a mostani események bebizonyították, hogy a cselekvőképesség, a gyorsaság és a hatékony fellépés egy ilyen járványhelyzetben olyan értékek csoportját képviseli, amelyet minden aktív magyar választópolgár elismer és fontosnak tart.

(Fotó: Nézőpont Intézet)

Hozzátette: ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert az elmúlt három hónapban, a különleges jogrend bevezetésétől kezdődően a magyar ellenzék olyan álláspontot foglalt el, amely azt közvetítette a választópolgárok számára, hogy az ellenzékre nem lehet számítani egy fontos, történelmi jelentőségű helyzetben.

Tóth Erik szimbolikus pillanatként említette, hogy március 23-án a kormány által 15 napra kihirdetett különleges jogrend lejárt, és a parlament négyötödös többséggel eltérhetett volna a normál jogalkotási eljárástól, azonban ez az ellenzék hozzáállása miatt nem valósulhatott meg.

Elmondta, ez a végrehajtó hatalom szempontjából azért jelentett rendkívül nehezen megoldható feladatot, mert a gyorsaság, a hatékonyság és az azonnali döntés került veszélybe, ennek következtében pedig előfordulhatott volna, hogy bizonyos szituációkra nem tud időben reagálni.

A Nézőpont Intézet elemzője kiemelte:

az ellenzék ezúttal is hatalompolitikai szempontból ítélt meg egy fontos ügyet, és nem foglalkozott azzal, hogy a döntéseinek milyen következményei lehetnek.

