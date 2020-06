MSZP: Az újjáépítés büdzséjére van szükség

Megosztás Tweet



A cserbenhagyás költségvetésének nevezte a kormány jövő évi javaslatát a szocialista Bangóné Borbély Ildikó, aki pénteki, online sajtótájékoztatóján elmondta: pártja elkészítette az újjáépítés költségvetését.

Az országgyűlési képviselő ennek céljait sorolva védelmet kért az időseknek, biztonságot a családoknak, garanciát a dolgozóknak és az egészséges élet esélyét mindenkinek.

Szerinte minden korábbinál nagyobb szükség van szabad önkormányzatokra is, ezért azt szorgalmazta, hogy a helyhatóságok kapják meg a feladataik ellátásához szükséges forrásokat.

Értékteremtő új munkahelyek létrehozását is fontosnak ítélte, de kijelentette azt is: a munkájukat elvesztőknek azonnali segítségre van szükségük. Ezért az idei költségvetést is módosítaná az MSZP.

Elmondta még: meg kell duplázni a családi pótlékot. Míg például az egy gyermekes családoknak 24 ezer 400 forintot juttatna az MSZP ezen a címen, addig egy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülőnek 51 ezer 800 forintot havonta.

A párt „tizenharmadik havi” családi pótlékot is folyósítana augusztusban, de a gyes és a gyed összegét is megduplázná, 57 ezer forintra havonta.

Inflációkövetővé tennék a babakötvényre folyósított összeget, a rászoruló gyermekeket még a középiskolában is ingyenesen étkeztetnék, és anyasági támogatásokat adnának a gyermeket váróknak.