Deák Dániel: Politikai dilettantizmus jellemzi az ellenzéki pártokat

Megosztás Tweet



Dagad a botrány az MSZP körül. Továbbra sincs személyi következménye a pártban a hamis videónak. Korózs Lajos pedig folytatja a magyarázkodást. Elemzők szerint ismét megmutatkozott az ellenzéki pártokra jellemző amatörizmus és politikai dilettantizmus. Újabb botrányukkal veszítenek hitelességükből, az MSZP támogatottsága például már nem haladja meg a parlamentbe jutás küszöbét sem.

Korózs Lajos (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma büntető feljelentést tesz rémhírterjesztés miatt ismeretlen tettes ellen az MSZP Facebook-oldalára feltöltött megtévesztő videó miatt. A felvételen Korózs Lajos egy Németh Athina nevű nővel beszélget, akiről a szocialisták országgyűlési képviselője azt állítja, mentőtiszt. A riporterré előlépett baloldali politikus a beszélgetésben maga adja Németh Athina szájába azt az adatot, amit több baloldali portál ezután tényként közölt.

Az Országos Mentőszolgálat néhány órával később azt írta, hamis látszatot kelthetett egy nő, akinek nincs semmi köze az Országos Mentőszolgálathoz, de az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában sem szerepel.

A különleges jogrend idején újabb tényállást határozott meg a kormány

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a rémhírterjesztésre vonatkozóan két tényállás is létezik. Azonban a különleges jogrend idején a büntető törvénykönyvben régóta megtalálható rendelkezések, tényállások nem voltak alkalmazhatók, ezért a különleges jogrenddel egyidőben a kormány beiktatott egy új tényállást is, ennek értelmében bizonyos rémhírterjesztést csak a különleges jogrend idején lehet elkövetni.

Egyértelműen fennáll a rémhírterjesztés bűncselekményének megvalósítása

Hozzátette, a jelenlegi MSZP-s álhírterjesztés kapcsán csak a bíróságnak van joga kimondani, hogy történt-e bűncselekmény. Elmondta, saját meglátása szerint egyértelműen kijelenthető, hogy fennáll a rémhírterjesztés bűncselekménye. Azt is elmondta, ha

az ítélethirdetés előtt megszűnne a különleges jogrend, a vizsgálat és az ítélet akkor is hatályos marad,

mivel a törvény értelmében, ha a tényállás megvalósult a különleges jogrend idején, akkor az ítélet jogerős. Hozzátette, klasszikus büntetőjogi alapelv, hogy minden bűncselekményt az elkövetéskori állapothoz kell mérni, kivéve akkor, ha kedvezőbben változna a szabály. Kiemelte: mivel ebben az esetben nem változik a szabály, csak egy külső körülmény módosulhat, a különleges jogrend megszűnése, így nem kell attól tartani, hogy büntetlenül marad az MSZP és a magát mentősnek valló nő bűncselekménye.

A beszélgetés során elmondta, annak semmi kétsége, hogy hamis állításról, hamis hír terjesztéséről van szó, az is teljesen egyértelműnek tűnik a jelenlegi adatokból, hogy

a videóban szereplő nő szándékosan követte el a bűncselekményt,

hiszen az, hogy valaki azt állítja, hogy mentős, szándékosságot feltételez. Hozzátette, csupán azt kell mérlegelni, hogy alkalmas volt-e ez a közlés a védekezés akadályozására. Azt kell megvizsgálni, hogy az emberekben keltett-e olyan riadalmat, bizalmatlanságot, amely arra sarkallta az állampolgárokat, hogy a védelmi előírásokat ne tartsák be.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Dagad a botrány az MSZP körül. Továbbra sincs személyi következménye a pártban a hamis videónak. Közben Korózs Lajos folytatja a magyarázkodást, ismét feltöltött egy videót az internetre. Ebben a Mentőszolgálattól elnézést kér és azt is elismeri, hogy megtévesztő volt a videó, de a felelősséget nem vállalja, azt a botrányos videóban szereplő nőre hárítja.

Politikai amatörizmus, politikai dilettantizmus jellemzi az ellenzéki pártokat

Egyértelműen politikai amatörizmus, politikai dilettantizmus jellemzi az ellenzéki pártokat, nemcsak az MSZP-t, hanem szinte az összes ellenzéki pártot is – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette, a napokban az is kiderült, hogy például

Szabó Tímea is hivatkozott a magát mentősnek kiadó nő hamis állítására. Ebből is látszik, hogy összellenzéki álhírgyártásról van szó,

ami az MSZP álhírgyártó videójából robbant ki, de szemmel láthatóan már a koronavírus-járvány eleje óta zajlik az ellenzéki térfélen – fűzte hozzá.



Elmondta, az ügy érdekessége, hogy egyáltalán nem lehet tudni, hol is dolgozik pontosan a videóban szereplő nő, viszont több zűrös eset is előkerült a múltjáról. Hozzátette, már ez is megkérdőjelezi azt, hogy szavahihető-e, tényként kezelhetők-e az állításai.

A beszélgetés során kitért arra is, hogy a videóban elhangzó információk, (minden tizedik hazaküldött betegből kilenc meghalt, illetve, kérte a főnökét, hogy csak esti műszakba ossza be, hogy napközben tíz ember gondozását tudja vállalja, így napok hosszat nem is alszik a magát mentősnek valló nő) minden emberben gyanút keltenek. Hozzátette, ezért is megdöbbentő, hogy az MSZP, illetve a Párbeszéd politikusa ezt nem vette észre.

Az ellenzék szándéka, hogy minden fronton támadja a kormányt

Kiemelte, természetesen az is elképzelhető, hogy ezeknek a politikusoknak van egy eltökélt politikai szándékuk: minden szinten, minden formában támadni a kormánypártokat. Tapasztalhattuk, hogy lényegében bárkit, aki alátámasztotta az ellenzéki politikusok álláspontját, rögtön felhasználnak.

Hozzátette, ennek azonban komoly politikai következménye lesz, hiszen

a rövid távú politikai célok elérése érdekében a párt feláldozta a közép- és hosszú távú céljaikat.

Ezen kívül pedig az ilyen botrányokba keveredő és álhíreket terjesztő politikusok hitelessége jelentősen lecsökken. Kiemelte, a folyamos közvélemény-kutatások eredményei is bizonyítják, hogy az MSZP támogatottsága már nem haladja meg a parlamentbe jutás küszöbét sem.