DK: A nyugdíjemelést kössék újra a bérnövekedéshez és az inflációhoz

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a nyugdíjszámításnál újra használják a vegyes indexálást, vagyis a nyugdíjemelést kössék a bérek és az infláció növekedéséhez.

A DK gazdasági szakértője szerdai, online sajtótájékoztatóján a párt javaslatait ismertetve azt mondta, hogy a társadalmi igazságosság jegyében jelentősen megemelnék a minimálnyugdíjat és bevezetnék a nyugdíjplafont.

Növelni kell a nyugdíjkorrekciós alapot, hogy a tervezettnél gyorsabb pénzromlás esetén a kormány azonnal be tudjon avatkozni – folytatta a felsorolást Dávid Ferenc. A DK azt kéri, hogy korszerűsített állapotban állítsák vissza a Fidesz által megváltoztatott korengedményes és rokkantsági nyugdíjjogosultságok korábbi rendszerét, illetve újra vezessék be a korhatár előtti rugalmas nyugdíjazást is – mondta.

Végül arról beszélt, hogy a 13. havi nyugdíjat gyorsított ütemben kell újra bevezetni, annak első részletét már idén folyósítani kell, a hátralévő részleteket pedig a lehető leggyorsabban kell a nyugdíjasok számára biztosítani.

Dávid Ferenc úgy fogalmazott, hogy a 2021-es költségvetési javaslat a gyengeség költségvetése, mert a kormány fél szembenézni a hazánk előtt álló kihívásokkal. Az idősek idén „egyetlen forint segítséget sem kaptak”, de a benyújtott büdzsé alapján a nyugdíjak elértéktelenedése jövőre is folytatódik – jelentette ki.