Nemzeti konzultáció: fontos, hogyan vélekednek a magyarok

Nemzeti konzultációt indít a kormány a koronavírus-járvány elleni védekezésről és a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedésekről. A kezdeményezést Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette be pénteken: a fő cél most is az, hogy lehetőséget adjanak az embereknek arra, hogy közvetlenül is véleményt nyilváníthassanak azokban a meghatározó kérdésekben, amelyek érintik életüket.