Videó: „Az Alaptörvény szakított a világnézeti semlegesség hamis mítoszával”

Tíz éve tette le esküjét Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, miután a kormány először kapott kétharmados felhatalmazást a választásokon. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója azt mondta: ez korszakváltást jelentett Magyarországon, hiszen a kétharmados polgári többség szakított a szocialista kormányokra jellemző, másokhoz igazodó szemlélettel és a kormányzást Magyarország érdekeinek szolgálatába állította.

Nagy újítást eredményezett a 2012-ben hatályba lépő alaptörvény, mert szakított a világnézeti semlegesség hamis mítoszával – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója az M1 Ma este című műsorában.

Hozzátette, az alaptörvény igenis megvallja a nemzeti hitvallásban is és a normaszövegben is azt, hogy Magyarország egy keresztény állam, hogy Magyarország a nemzeti történelmére büszke, illetve, hogy a munka az alapja az emberi méltóságnak. Az alaptörvényben ezen kívül a családvédelem fontosságának hangsúlyozása is megjelenik, illetve a házasság természetes, normális definíciója is rögzítésre került.