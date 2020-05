LMP: A kormány csatlakozzon az unió zöld munkahelyeket célzó kezdeményezéséhez!

Ungár Péter országgyűlési képviselő hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a jelenlegi helyzetben is a munkahelyteremtés alapja egy zöldmunkahely-teremtés kell, hogy legyen. Szerinte ugyanakkor a Fidesz nem tudja eldönteni, hogyan viszonyuljon a klímaváltozáshoz és az az elleni küzdelemhez.

Azt mondta, noha a kabinet 2010-ben megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériumot, majd az intézményrendszert is leépítette, később egy fordulatot hajtott végre. Ezt Ungár Péter Örkény István munkásságához hasonlította. „A KDNP bejelentette, hogy zöldpárt”, tavaly augusztusban csatlakoztak a műanyagmentes júliushoz, idén februárban pedig már a miniszterelnök jelentette be, hogy a teljes kormány zöld – folytatta Ungár Péter, aki szerint azonban mindezzel ellentétes, hogy a kabinet tavaly megvétózta az unió 2030-ig felállított klímacéljait, a külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy a német autóipar fontosabb, mint a klímaváltozás elleni küzdelem, majd idén a kormány nem csatlakozott ahhoz az uniós zöld kezdeményezéshez, amely mögött a régió többi országa is felsorakozott.

Az LMP politikusa kifogásolta az egyszer használatos műanyagok tiltására vonatkozó törvényjavaslat kezelését is: a kabinet benyújtotta az Országgyűlésnek, de visszavonta, amely után a Fidesz mégis arra szólította fel a kormányt, hogy ismét nyújtsa be az előterjesztést.

Közölte: az LMP kész együttműködni a kormánnyal a szükséges intézkedések meghozatalában.

Az őszödi beszéd évfordulójával kapcsolatos kérdésre úgy felelt: először életében a beszéd elhangzása után tüntetett, tizennégy éve.

A címlapfotó illusztráció.