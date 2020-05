Horváth: Azt szeretnék elérni, hogy Magyarország nyissa meg a határait a bevándorlók előtt

Megosztás Tweet



Az Európai Bíróság szerint kifogásolható a tranzitzónák működése, ezért a magyar kormány megszünteti azokat, Tompán és Röszkén. Eddig ezeken a helyeken lehetett beadni a menedékkérelmeket. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a tranzitzónák bezáratása egy folyamat része, amelynek során az Európai Unió balliberális oldala azt szeretné elérni, hogy Magyarország bontsa le a határzárat.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy egész Európa biztonságára nézve is veszélyes döntést hoztak az uniós testületben, hiszen gyakorlatilag Magyarország védi az unió határait is. A kormány jelezte, természetesen a szigorú határőrizet továbbra is megmarad, és a szakértők is megnyugtattak mindenkit, hogy a bezárás miatt a menekültügyi szabályozást sem kell enyhíteni.

Lehetőség volt ellenőrizni a menedékkérők adatait

Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a tranzitzónákban mód és lehetőség volt arra, hogy egyrészt a menekültek beadhassák a menekültügyi kérelemhez szükséges papírokat, másrészt pedig arra, hogy a hatóságok

ellenőrizhessék a papírok hitelességét, ellenőrizhessék a menedékkérők személyazonosságát, illetve a jelenlegi járványhelyzetben a tranzitzónákban az érkezők egészségügyi állapotát

is fel lehetett mérni, el lehetett végezni a koronavírus tesztet.



Hozzátette,

amíg ezek a folyamatok lezajlottak a magyar állam ellátásban részesítette a tranzitzónában tartózkodókat,

úgy élelmezésben, mint vallásuk gyakorlásában. Éppen ezért nem látja helyénvaló megállapításnak azt, hogy a tranzitzónában való tartózkodás egyet jelentett az őrizettel. Kiemelte, ezt azért sem látja igaz állításnak, mivel a tranzitzóna Szerbia fele folyamatosan nyitva állt, az ott tartózkodók, bármikor dönthettek úgy, hogy elhagyják a területet és Szerbiába mennek.

Azt szeretnék ha Magyarország lebontaná a kerítéseket

Horváth József attól tart, a tranzitzónák bezáratása egy folyamat része, amelynek során az Európai Unió balliberális oldala azt szeretné elérni, hogy Magyarország bontsa le a határkerítést. Éppen ezért Magyarországnak, a magyar kormánynak fel kell készülnie arra, hogy egy tartós jogi és politikai küzdelem küszöbén áll az ország – fűzte hozzá. Kiemelte, az Európai Unió balliberális politikai erői szeretnének döntést hozni a menekültügyi kérdésekben

kizárva a döntésből a nemzetállamokat, illetve azokat a politikai erőket, amelyek fontosnak tartják a zsidó-keresztény kultúrkör megőrzését Európában.

A beszélgetés során arra is kitért, a bevándorlók 99 százaléka illegálisan akarja átlépni az unió és Magyarország határát, illetve szándékukban sincs, hogy beadják a menekültügyi státuszhoz szükséges papírokat és kivárják azt a jogi procedúrát, aminek a végén optimális esetben törvényesen beléphetnek az unió területére.

Kiemelte, a balkáni útvonalon rövid időn belül, amint felszabadítják a határzárakat a járvány enyhülésének következtében, tömegek fognak elindulni, Horvátország, illetve Magyarország felé, mivel az illegális bevándorlók minél hamarabb el szeretnének érni Nyugat Európába.

