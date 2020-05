Videó: Nem nyílhat kiskapu a magyar határvédelmen

Az Európai Bíróság és az Európai Unió bürokratái, a bevándorláspárti brüsszeli bürokraták, illetve azok a Soros-szervezetek, amelyek aktívan segítik az illegális migránsokat a határok különböző oldalain, azon dolgoznak, hogy a legtöbb kiskaput hagyják nyitva az európai jogrendszerben és engedjék az illegális migránsok Európába áramlását – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette, ezért döntött úgy a magyar kormány 2015-ben, hogy megerősíti a határvédelmi rendszert, amelynek egyik eleme volt a tranzitzóna is.

Kiemelte: ötödik éve vívják a konfliktusokat; képtelenség annak a rendszernek a fenntartása, amely elnézi, jóváhagyja, sőt emberi jognak tartja, hogy az illegális migránsok biztonságos országok tucatjait átlépve az Európai Unió területére lépjenek.

A bíróság azt kifogásolta, hogy a tranzitzónában tartózkodók négy hét elteltével is ott tartózkodtak és nem kerülhettek be Magyarország területére – mondta. Hozzátette, azt gondolja, teljesen egyértelmű, hogy nem engedhetjük, hogy bármilyen újabb kiskapu nyíljon a következetes és sikeres magyar védelmi politikán, illetve eszközrendszeren a határon. Ezért zárják be magát a tranzitzónák rendszerét.