Soron kívüli tájékoztatást kér a főpolgármestertől Fürjes Balázs államtitkár

Soron kívüli tájékoztatást kér Karácsony Gergely főpolgármestertől a Széchenyi lánchíd felújításáról Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, és személyesen is áll a főpolgármester rendelkezésére a helyzet tisztázása és megoldása érdekében.

Fürjes Balázs a főpolgármesternek címzett levelében, amelyet pénteken juttatott el az MTI-hez, kifejtette, váratlan meglepetésként értesültek arról, hogy a Városháza már nem tartja sürgősnek a Lánchíd felújítását.

Hozzátette, meglepődtek, hogy Karácsony Gergely csütörtökön a Facebookon bejelentette: a Lánchíd felújítását bizonytalan időre elhalasztják.

Karácsony Gergely tavaly december elején az mfor.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a Lánchíd „rekonstrukciója nem halogatható tovább”, majd idén január elején saját közösségi oldalán jelentette be, hogy „a felújítás már nem húzható sokáig” és annak érdekében, „hogy megakadályozzák a további állagromlást, másnaptól kitiltásra kerülnek az 5 tonnánál nehezebb járművek a hídról”.

Fürjes Balázs levelében felidézte, a felújítás halasztása szöges ellentétben áll azzal, amit főpolgármester néhány hónapja még nagyon határozottan képviselt ebben a kérdésben, és amit a főváros által készíttetett mérnöki szakvélemény is egyértelműen javasolt a Fővárosi Önkormányzatnak.

A levél szerint a főpolgármester 2019 végén rendelte el mérnöki szakvélemény készítését a Lánchíd állapotáról. A Rendkívüli hídvizsgálati állapotjelentést a Széchenyi lánchíd kritikus állapotú elemeiről című mérnöki szakvélemény (Hídfelújítási szakvélemény) december 10-én elkészült. Megállapította, hogy „a Lánchíd felújítása 6 hónapon (azaz június 10-én) túl nem halasztható”.

A főpolgármester is annak indoklásául adta át a kormánynak a Hídfelújítási szakvéleményt, hogy a munka elvégzése nem tűr halasztást – írta az államtitkár, majd felidézte a főváros által megrendelt Hídfelújítási szakvélemény összefoglaló megállapításait: „A Lánchíd mind egészében mind részeiben nagyon rossz állapotban van. Ennek az oka gyakorlatilag mindenhol a korrózióvédelmi festékek és szigetelések régen megszűnt védelmi képessége miatt létrejött súlyos korrózió. Az acélszerkezeteken a szelvényméretek csökkenése a teherbírás kimerülésére vezetett vagy vezet záros határidőn belül. A vasfelületen kialakult duzzadó rozsda a járdák alatt már most balesetveszélyt okoz, a merevítőtartóknál és a láncokon pedig a károsodási folyamatot gyorsítja, a beavatkozás halasztásával a várható költségeket drasztikusan növeli, végeredményben pedig a javíthatóság esélyét is elveheti”.

Fürjes Balázs levelében azt írja, a főpolgármester segítsen a helyzet tisztázásában, s kéri, hogy Karácsony Gergely a korábbi nyilatkozatai és a Hídfelújítási szakvélemény tükrében tájékoztasson arról, hogy melyik állítás igaz: a Lánchíd már tavaly év végén nagyon kritikus állapotban volt és felújítása halaszthatatlan, vagy a Lánchíd állapota mégsem kritikus, és a felújítás bizonytalan időre való elhalasztása kockázatmentes, helyes és indokolt.

Levelében kéri azt is, hogy Karácsony Gergely tájékoztasson „bennünket arról is, hogy érvényesnek kell-e tekintenünk a főpolgármester úr által készíttetett és a kormánynak Ön által a rendkívüli sürgősség indoklásául átadott Hídfelújítási szakvélemény megállapításait, vagy azokat felülírta egy új, nem ismertetett szakvélemény. Mindezeket azért is kérdezzük, mert a Főváros kérésére a kormány jelentős összeggel, 6 milliárd forinttal támogatja a Lánchíd felújítását”.

A címlapfotó illusztráció.