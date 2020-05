Videó: „Mi meg fogjuk keresni Gyöngyöspata igazságát”

A gyöngyöspatai ügy nem leesett az égből – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. Hozzátette, ezt Soros György által finanszírozott szervezetek indították meg. Jól képzett jogászok, sok pénzért.

Véleménye szerint az ügy akár pénzszerzési akciónak is elmegy, azonban komoly támadás is a többségi társadalommal szemben – fogalmazott.

Azt is elmondta, véleménye szerint a Kúria által hozott ítélet igazságtalan. Jogot szolgáltat, igazságot meg nem – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a kerületi polgármestereket és Karácsony Gergely főpolgármestert is arra kéri, most gyakorlati emberek legyenek és gyakorlati intézkedési javaslatokat küldjenek a fővárosi enyhítésekkel kapcsolatban.

Az interjúból készült cikk itt olvasható.