DK: Büntessék, ha rossz eszközökkel látják el az egészségügyet

A Demokratikus Koalíció azt indítványozza, hogy számítson bűncselekménynek, ha valaki a koronavírus-járvány elleni védekezésre alkalmatlan eszközöket szerez be az egészségügy számára.

Arató Gergely, a párt frakcióvezető-helyettese pénteki online sajtótájékoztatóján a javasolt Btk.-módosításuk indoklásaként azt mondta, hogy fényképek tanúsága szerint a Kínából beszerzett eszközök egy részének dobozaira azt írták, hogy nem alkalmasak egészségügyi védekezésre. Hozzátette, az orvosegyetemek véleménye szerint a tesztek között is vannak megbízhatatlanok.

A politikus hangsúlyozta, az egészségügyi dolgozók is arról számolnak be, hogy számos helyen nincs megfelelő mennyiségű és minőségű védőeszköz. Úgy tűnik, hogy a „fürkészek, portyázók” rossz munkát végeztek, sok esetben használhatatlan eszközöket szereztek be, amivel veszélyeztetik az egészségügyi dolgozók és a többi ember egészségét – jelentette ki.

A kormány teljhatalmat kért magának, ezért elvárható, hogy a lehető legnagyobb gondossággal és felelősséggel járjon el – mondta. Megjegyezte, tudják, gyorsan kell cselekedni, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell figyelni arra, hogy csak megfelelő eszközök kerüljenek be az egészségügyi rendszerbe.

A címlapfotó illusztráció.