Soros-szervezettel együttműködve támadja hazánkat a Bertelsmann Alapítvány

Minden valóságot nélkülöző, lesújtó képet fest Magyarországról a Bertelsmann Alapítvány tanulmánya – állítja az Alapjogokért Központ. Szerintük nyilvánvalóan a politikai károkozás szándékával írták az álszakmai összeállítást, amelynek készítésében egy Soros György által finanszírozott szervezet is rész vett. Az Alapjogokért Központ szerint az alapítvány tudatosan manipulált következtetései sokszor felbukkannak például az Európai Parlament anyagaiban is – hangzott el az M1 Híradójában.

Újabb liberális NGO készített álszakértői jelentést Magyarországról – így értékelte a Bertelsmann Alapítvány hazánkról szóló országjelentést az Alapjogokért Központ.

A Bertelsmann Alapítvány kétévente készít jelentést 137 – szerintük átalakulóban lévő – országról, köztük Magyarországról. Azt vizsgálják, milyen állapotban van a demokratikus-politikai-gazdasági átalakulás, a kormányzás hatékonysága, minősége és átláthatósága.

A tanulmány lesújtó képet fest hazánkról. A szerzők szerint Magyarország minden tekintetben jobb állapotban volt Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzása alatt, mint most. Az összesített rangsorban az ötödik helyről a 25-re csúsztunk.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója egyenesen abszurdnak nevezte a jelentést, mert szerinte tele van csúsztatásokkal és hazugságokkal. Törcsi Péter az M1-nek azt mondta:

a tanulmány minden valóságot nélkülöz.

Nemcsak a kormányzati adatoknak mondanak ellent, hanem az Európai Bizottság által kiadott jelentésekkel is teljes ellentétben van.

Nem vettek figyelembe gazdasági adatokat

Törcsi Pétert azt hangsúlyozta: a tudományosnak álcázott módszertan konkrét gazdasági adatokat hagyott figyelmen kívül. Példaként említette, hogy a szerzők szerint jobban teljesített a magyar gazdaság a Gyurcsány-Bajnai-időszakban, amikor a GDP összesen 4 százalékkal esett vissza, miközben az elmúlt 9 évben több mint 20 százalékkal nőtt.

A szerzők azt is állítják, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek terén is rosszabbul teljesít most az ország. Az Európai Bizottság statisztikája azonban mindezt cáfolja: 2017-ben Magyarország a második legjobb kategóriában olyan országokkal volt egy szinten, mint Ausztria, Németország vagy Franciaország.

A Bertelsmann jelentése szerint a nyugdíjasok helyzete is romlott a GyurcsányBajnai-korszakhoz képest. Ezzel szemben szintén európai bizottsági adatok alapján 2017-ben Magyarország ebben a kategóriában is az EU élmezőnyébe tartozott.

Az Alapjogokért Központ szerint a Bertelsmann anyagait számos kutatás használja, megállapításai felbukkannak az ENSZ, az OECD, az Európai Bizottság és az Európai Parlament anyagaiban is.

Tudatosan manipulált rossz következtetései ezért beláthatatlan károkat okozhatnak hazánknak.

Az Alapjogokért Központ kutatási vezetője azt mondta: a jelentés egyértelműen politikai megrendelésre készült, amelyet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott Political Capital munkatársai írták. Ráadásul a Bertelsmann Alapítvány korábban a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Haza és Haladás Alapítvány nemzetközi partnere volt, amelyből a volt kormányfő pártja, az Együtt nőtt ki.

Ismét Magyarország lesz a téma Brüsszelben

„A jelentésnek nyílvánvalóan az volt a politikai szándéka, hogy megpróbáljon befolyást gyakorolni egyfelől a befektetőkre, másfelől a közvéleményre azáltal, hogy rossz színben tüntette fel a magyar gadaság és a demokárcia állapotát. Ami nem feltétlenül tesz jót Magyarországnak, mert nyilván a liberális sajtó ezt átveszi, de azt gondolom az elmúlt tíz évben kiderült, hogy az, amit a baloldal próbál állítani különböző civil szervezeteken keresztül, akár a sajtó rossz színben tünteti fel Magyarországot, ez a próbálkozás nem sikerült” – jelentette ki Törcsi Péter.

Törcsi Péter arról is beszélt, hogy a tanulmány nem most, hanem még a tavalyi országgyűlési választás előtt készült, de csak most közölték. Nem véletlenül. Csütörtökön ugyanis ismét a magyar jogállamiság lesz napirenden Brüsszelben, ahol – mint fogalmazott –