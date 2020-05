LMP: Azonnali nyugdíjemelésre van szükség

Megosztás Tweet



Azonnali nyugdíjemelést, a nyugdíjasok helyzetének rendezését követeli az LMP társelnöke. Schmuck Erzsébet szerdai online sajtótájékoztatóján azt kérte: ne hagyja a kormány az út szélén a nyugdíjasokat.

Az idősek helyzete egyre rosszabb – fogalmazott –, miközben a bérek jelentősen növekedtek az elmúlt években, a nyugdíjakat idén is alig emelték.

A járadékoknak szerinte követniük kell a bérek emelkedését, ugyanakkor sávosan kell növelni azokat, hogy az idősek közötti egyenlőtlenségek csökkenjenek – szorgalmazta, hozzátéve: a nyugdíjas társadalom kettészakadt. Megjelentek a nyugdíjmilliomosok, miközben 600 ezer idős él kevesebb mint 100 ezer forintból.

A nyugdíjprémiumot 3,5 százalék alatti gazdasági növekedés alatt is biztosítsa a kormány, összegét pedig építse be a járadékba, ahogy a rezsiutalványét is! – hangsúlyozta.

Azonnali nyugdíj-kiegészítés kell, ha az infláció mértéke ezt indokolja – sorolta javaslatait, elfogadhatatlannak nevezve, hogy az állam csaknem egy évig használja az idősek pénzét. Márciusban az élelmiszerárak 7,6 százalékkal nőttek, áprilisban a helyzet tovább romlott, ez pedig nagyon messze van a 2,8 százalékos nyugdíjemeléstől – fogalmazott.

A minimálnyugdíjat két és félszeresére kell emelni szerinte.

Bírálta azt a módot is, ahogyan a kormány vissza kívánja építeni a 13. havi nyugdíjat, mert abból az idősek idén „egy fillért sem látnak”, jövőre is csak egy havi járadék negyedét.

A címlapfotó illusztráció.