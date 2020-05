Az isztambuli szerződés szorgalmazza a gender elméletet és a korlátlan migránsbefogadást

Megosztás Tweet



A KDNP politikai nyilatkozatban kéri az Országgyűléstől, hogy utasítsa el az isztambuli egyezményt. A kereszténydemokraták szerint a dokumentum egyes pontjai ellentétesek a kormány bevándorlás-ellenes politikájával. Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője azt mondta: az egyezményben lévő ideológiai megközelítés ellentétes a magyar jogrenddel és az emberek meggyőződésével.

Az isztambuli szerződés számos pontját átültetették már a magyar jogszabályba

Nacsa Lőrincz, a KDNP országgyűlési képviselője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, elismerik, hogy az isztambuli szerződésben számos értékes pont található, amire a párt, a magyar társadalom is értékként tekint. Hozzátette, ezek a pontok az elmúlt hét évben beépültek a magyar jogrendbe, sőt a magyar jogszabályok egyes esetekben szigorúbbak is, mint az európai átlag, például a gyerekek, a bántalmazott nők védelme, illetve a kapcsolati erőszak tekintetében.

Elmondta, a KDNP utóbbi hét évének tevékenységét három kulcsfogalommal lehet jellemezni, ez a három fogalom pedig a szigorú büntetéspolitika, megelőzés, áldozatsegítés.

Azonban több káros pontja is van

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az isztambuli szerződés az említett fontos pontok mellett azonban tartalmaz olyan pontokat is, amelyek ellentétesek a magyar alaptörvénnyel, ellentétes a többségi magyar társadalom nézeteivel. Hozzátette, az egyik ilyen pont a romboló gender szemlélet bevezetésének szorgalmazása.

Elmondta, az egyezmény elején társadalmi nemekről beszélnek a szerzők, és megpróbálja letagadni a férfi és a nő mint biológiai nemek létét. Ez abszolút ellentétes a magyar alkotmánnyal is, hiszen abban a férfin és a nőn alapuló család- és házasságmodell van jelen.

„A másik sarkalatos pont a migráció kérdése” – mondta. Hozzátette, a magyar emberek több alkalommal elmondták már, hogy nem szeretnének korlátlan bevándorlást, és szeretnék ha a kormánynak lenne lehetősége arra, hogy eldöntse, kit enged be az országba. „Azonban az egyezmény bizonyos pontjai arra köteleznék Magyarországot és a többi országot, hogy több esetben mérlegelés nélkül engedjenek be bizonyos embereket” – emelte ki.

A KDNP célja továbbra is a gyerekek és nők védelme

Azt is elmondta, a tegnapi parlamenti vita során az ellenzék is elismerte, hogy a magyar törvények kellően szigorúak a gyerekek és a bántalmazott nők tekintetében, és azok az ajánlások, amelyek megtalálhatóak az egyezményben azokat az évek során mind parlament mind pedig a kormány már átültette, sőt szigorította is.

Kiemelte, A KDNP a jövőben is azon fog dolgozni, hogy csökkentsék a családon belüli erőszakot a gyerekek bántalmazását. Hozzátette, ehhez azonban nincs szükség az isztambuli szerződésre, nincs szükség olyan ideológiailag terhelt egyezményre, amely a társadalomra akarja erőltetni a káros gender elméletet vagy a korlátlan migránsbefogadást.

Kitért arra is, hogy a szigorú büntetések hatására 2006-2007-hez képest felére csökkent az egy évben elkövetett regisztrált, családon belüli bűncselekmények száma. Ez azt jelenti, hogy mind a szigorú büntetőpolitika, mind pedig a hatékony felderítő munka meghozta a gyümölcsét.