Több mint 17,5 millió maszk érkezett Magyarországra az elmúlt héten

Az elmúlt egy hét alatt 17 millió 516 ezer maszk érkezett Magyarországra, és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök szállítása ezen a héten is folyamatos lesz – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában.

(Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu)

A tárcavezető kiemelte: így már megközelítették a százmilliót a világjárvány kirobbanása óta importált maszkok vonatkozásában. Az elmúlt héten 620 lélegeztetőgép is érkezett, és a szükséges alkatrészek szállítása is folyamatos – tette hozzá.

Közölte: legutóbbi tájékoztatása óta 32 repülőgép érkezett Kínából, tíz kamionnal pedig Európa különböző repülőtereiről szállították Magyarországra a védőeszközöket.

Szijjártó Péter elmondta:

az elmúlt héten 525 ezer vírusteszt érkezett, így a 2,5 milliót közelíti meg az importált tesztek száma,

és a további szerződéses állomány 1,2 millió darabra vonatkozik.

Emellett összesen 16 millió 140 ezer védekezéshez szükséges ruházati termék – arcvédő, kesztyű, izolációs köpeny – érkezett, ezeknek a száma így meghaladta az 56 milliót, és további 13 millió darabot várnak. A megrendelt 850 ezer gyógyszer is megérkezett – fűzte hozzá.

Megjegyezte: a Budapest és a VI. kerület számára Kínából több mint 70 ezer maszkból álló adomány jött, ezek kiosztása jelenleg is zajlik. A külügyminiszter kitért rá: az elmúlt héten több hír is megjelent a Kínából érkezett importtermékek minőségével kapcsolatban arról, hogy ezek a termékek nem felelnek meg az európai szabványoknak.

Ez nem igaz, a termékek megfelelnek a vonatkozó szabályoknak, Európában szabadon felhasználhatók a járvány elleni küzdelemben – jelentette ki.

Kifejtette: továbbra is a világjárvány határozza meg a politikai közbeszédet és a mindennapi életet. Európa-szerte zajlik a politikai, gazdasági és egészségügyi vita az esetleges lazító intézkedésekről, amelyek egy részét már be is vezették, és folyamatos a vita azokról az aggodalmakról is, amelyek alapját a lazító intézkedések, de legfőképpen az előre nem látható következmények jelentenek – fogalmazott.

Közölte:

mindenki arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen az egészségügyi védekezés és a gazdaság újraindítása között.

Nyilvánvalóan az egészségügyi védekezés a legfontosabb, a gazdaság újraindítását illetően pedig tudni kell, hogy a világgazdaság minden aspektusáról elmondható: semmi sem lesz ugyanolyan, mint korábban – mondta.

Hangsúlyozta: a lazító intézkedések az emberi kontaktusok számának növekedésével járnak, ami az egészségügyi ellátórendszerre háruló nyomás növekedését vetíti előre. Ezért is voltak fontosak azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány bevezetett, és amelyek hatályban léte alatt megoldották az egészségügyi ellátórendszer ellátását eszközökkel – magyarázta a külügyminiszter.