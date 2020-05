30 éve szabadon, életképek, porték – Vörös Vince

Vörös Vince kisgazdapárti politikus. 1990 és 1994 között a rendszerváltó országgyűlés alelnöke. 1935-ben lépett be a Független is gazdapártba. Közéleti publicistaként számos műve megjelent, mégis elsősorban a Baranyából kiinduló kalászos gazdamozgalmak, és a Magyar Parasztszövetségben végzett munkája tette nevét országosan is ismertté.



Az 1950-es években politikai okokból kulákká nyilvánították. Ezért 1955. júniusában családjával együtt kitelepítették otthonából, ahová csak 1956. nyarán térhetett vissza. 1956. októberében újjászervezte a Parasztszövetséget. Majd a szovjet csapatok bevonulásakor az Egyesült Államok budapesti követségére menekült.

Később munkásként dolgozott és ment nyugdíjba. Nagy szerepet vállalt a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt újjáalakításában, amelynek 1989. júniusában pártelnökévé is megválasztották.

Az első szabad országgyűlésen, május 2-án, az országgyűlés alelnökévé nevezik ki.

Ennek következtében lemondott az FKGP elnöki tisztéről. 1992. februárjában a pártalkotmányt megsértve 35 képviselőtársával együtt kizárták a pártból. Nem sokkal ezt követően visszavonult az aktív politizálástól, és emlékiratai megírásába kezdett.

Torgyán József pártelnök 1998-ban személyesen kért bocsánatot tőle a kizárásáért, így örökös tiszteletbeli elnökként ismét bekapcsolódhatott a párt életébe. Vörös Vince 2001. május 3-án, 90 éves korában hunyt el.