A járvány gócpontjává vált a Pesti úti idősotthon

Egyelőre nem reagált nyilvánosan a főváros, vagy Karácsony Gergely azokra a bírálatokra, amelyeket a Pesti úti otthon egyik, nemrég elhunyt lakójának a fia fogalmazott meg a sajtóban. A férfi azt állítja, hogy tavaly november óta tragikus állapotok uralkodtak a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményben. Szerinte hónapok óta nem volt orvos az otthonban – közölte az M1 Híradója.

„Mondanom se kell, se kesztyű, se maszk, pedig már tudniuk kellett, hogy bent van a vírus” – fogalmazott a férfi. Ilyen körülmények között fogadták őt a Pesti úti idősotthonban, március végén.

Az illető – aki azt kérte az M1-től, hogy ne mutassák az arcát –, akkor azért ment az intézményhez, mert az otthon egyik ápolója telefonon mondta meg neki, hogy az édesanyja is életét vesztette. Éppen aznap, amikor kiderült, hogy az épületben többen is megfertőződtek a koronavírussal.

A férfi szerint

az intézmény orvosát attól kezdve egyáltalán nem tudták elérni, hogy novemberben a személyzet jó részét lecserélték

– közölte az M1.

A hozzátartozók súlyos higiéniai hiányosságokra panaszkodtak

„Mondták a szobatársak, hogy nem mernek szólni ők, de ne tudjuk meg mi uralkodik itt” – mondta el az M1-nek az érintett. Az otthonban – mint mondta – azóta a lakók és a hozzátartozók is súlyos higiéniai hiányosságokra panaszkodtak.

„Ürülékes dolgokat is láttunk, csak úgy ledobálva például a fürdőszobába. A közös fürdőszobába ráadásul, mert nem minden szobának van, szóval a közös tereken. Akkor a szennyeseket láttuk, hát olyan higiéniás körülmények, hogy oda voltak félre dobálva. Nem volt úgy takarítva, rászáradt vérfoltok is voltak néha a padlón. Nem az volt, ami előtte. Előtte patináns rend uralkodott ahhoz képest, hogy ez szociális otthon, és ezt 2019 novemberéig, és onnantól tapasztaltuk ezt a higiéniát” – fejtette ki a megszólaló.

A fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban március végén robbant be a járvány. A fertőzöttek száma rohamosan nőni kezdett. Az országos tiszti főorvos azonnali fertőtlenítést rendelt el, a fővárosi kormányhivatal vizsgálata pedig számos hiányosságot tárt fel.

Eszerint például volt olyan dolgozói öltöző, ahol nem volt kézfertőtlenítő, szabálytalanul gyűjtötték a veszélyes hulladékot, de találtak lejárt gyógyszereket is.

Az intézményt a hivatal egymillió forintra bírságolta.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivőjének közösségi oldalára feltöltött videóban időrendben szerepel, hogy az otthon hogyan vált a járvány gócpontjává. Farkas Örs emlékeztetett: az intézményben rohamosan nőtt a fertőzöttek száma, közben a mulasztásokra a vizsgálatok is rámutattak.

Farkas Örs a videóban hangsúlyozta: az intézmény orvosát több szúrópróbaszerű ellenőrzéskor sem találták a helyszínen, a higiéniai gondok miatt pedig az egyik elhunytnál rühességet is megállapítottak. Karácsony Gergely szerint viszont az ellátás mindvégig biztosított volt.

A főpolgármester még kedden az országgyűlés népjóléti bizottságában is azt állította, hogy folyamatos volt az orvosi jelenlét az otthonban – tette hozzá az M1.

„Természetesen az intézményvezető által rendelkezésünkre bocsátott minden dokumentum, beleértve a teljesített orvosi órákról szóló igazolásokat, napi jelentéseket, illetve a tételes szerződésállomány itt van nálam, ezért ez alapján azt tudom mondani, hogy minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idősotthonban, az orvosi ellátás szempontjából is. Igen” – fogalmazott Karácsony Gergely, főpolgármester.

Ellentmondásosak Karácsony kijelentései

„Az intézménynek nem volt orvosa, én ezt ki merem mondani nyíltan, mert se decemberben, sem januárban sem februárban nem volt orvos. Heti szinten nem is egyszer telefonon is azt mondták, nincs, személyesen sincs, az ápoltak, a beteg emberek is azt mondták, nincs orvos, valaki bejár, a gyógyszereket felírja, gondolom az akivel egyszer találkoztunk, de az is azt mondta, hogy ő nem tud semmihez hozzászólni, mert ő csak felírja a gyógyszereket. De hogy ő kit helyettesít, milyen orvost, vagy ki volt ott a háziorvos, azt mi nem tudjuk” – cáfolta a főpolgármester kiejlentéseit az elhunyt asszony fia.

Kereste a Pesti úti otthont az M1, hogy megtudja, ha az intézményben volt orvos, akkor a hozzátartozók miért nem tudtak vele beszélni hónapokig, de adásukig nem kaptak választ. Az Origo pénteken Karácsony Gergelytől is megkérdezte, hogy mivel magyarázza a történteket és az elhunyt lakó fia által elmondott embertelen körülményeket