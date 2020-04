Május végéig marad az online tanítás és az ingyenes parkolás az egész országban

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lép, erről is tájékoztatott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón.

A védekezés első fázisa lezárult, a második ütem kezdődik

Szerdán részletesen megtárgyalta a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzet elmúlt 50 napját, tanulságait és a következő teendőket – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

A miniszter hozzátette, az első szakasz legfontosabb teendője az volt, hogy az egészségügyi rendszer felkészüljön a betegek kezelésére, a tömeges megbetegedésekre.

„Amíg nincs vakcina, a vírus hosszabb távon velünk lesz. Ezért volt szükség arra, hogy felkészítsük a tömeges megbetegedések ellátására képes egészségügyi rendszert. A beszerzéseknek, a kórházépítésnek köszönhetően az egészségügy akár a tömeges megbetegedések kezelésére is készen áll és elegendő minden feltétel” – emelte ki.

Kitérve arra is, hogy viszonylag alacsonyan maradtak a fertőzöttek száma Magyarországon, de a legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülni, így határozta meg a kormány a szükséges védekezéshez szükségek ágyakat, lélegeztetőgépeket az egészségügyben.

„Magyarország a védekezésre leginkább felkészült országok közé tartozik”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Arról is beszélt, hogy a kórházakból kimenő és bejövő betegeket kötelezően tesztelni kell, ahogyan az idősotthonokban dolgozókat is.

Újraindulhat élet

Fokozatosan szigorú menetrend mellett az élet újraindítható. Az egyik legfontosabb, hogy a leginkább veszélyeztetettek, az idősek biztonsági garantált legyen. A másik pedig hogy a területi különbségeket is figyelembe kell venni. A legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van, így aa kijárási korlátozás Budapesten és Pest megye egyes járásaiban továbbra is indokolt.

Elsősorban vidéken lesznek változtatások

Vidéken a kijárási korlátozásokat eltöröli a kormány, és az eddiginél lazább szabályokat állapított meg.

Május 4-től engedélyezett az éttermek, szállodák, kávézók kerthelyiségekben történő nyitva tartása, az üzletek időkorlát nélkül tarthatnak nyitva. A strandok és a fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok is kinyithatnak. A szolgáltatások korlátozások nélkül nyújthatók, a sportban pedig engedélyezettek az edzések, illetve megtarthatók a temetések, keresztelők – sorolta a miniszter.

„Időseket arra kérjük, hogy továbbra is a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat. A 9 és 12 óra közötti vásárlási időszak továbbra is biztosított. Viseljen mindenki maszkot, vagy takarja el a száját. A másfél méteresen védőtávolságot is mindenki tartsa be” – hangsúlyozta.

Továbbra is távoktatásban tanulnak a diákok

Májusban egészen biztos, hogy

fennmarad a tantermen kívüli iskolai oktatás.

Marad az ingyenes parkolás

Továbbra is marad az ingyenes parkolás az egész országban. Az intézkedés bevált – fűzte hozzá.

Rendezvény korlátok továbbra is érvényben

Augusztus 15-ig 500 főnél nagyobb rendezvényeket tilos tartani.

A védekezés új fázisában az adatközlés is változik

Több adatot is nyilvánosságra hoz a kormány a fertőzés terjedéséről. Külön is közlik majd hétfőtől az adatokat területileg lebontva.

Összhangban az unióval a magyar intézkedések

Az Európai Bizottság véleményezte az egyes tagállamok védekezésért hozott döntéseit és intézkedéseit. Vera Jurova uniós biztos szerdán egyértelművé tette a pandémiás helyzettel kapcsolatos

magyar intézkedések összhangban állnak az EU jogszabályaival, kötelező előírásaival és szerződéseivel

– tért ki erre is a miniszter.

Azzal folytatta, hogy Donald Tusknak, az Európai Néppárt (EPP) elnökének bocsánatkérését várja Magyarország.

A miniszter aggasztónak nevezte, hogy a Fidesz európai pártcsaládjában, az EPP-ben is voltak olyanok, akik hangulatot keltettek Magyarországgal szemben, különösen szomorú, hogy az EPP elnöke is ebbe a körbe tartozott.

Szólt arról is, megalapozatlan és kifejezetten szégyenteljes volt az a magatartás, hogy a magyar baloldal képviselői, „a Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig” Brüsszelbe rohangáltak, hogy saját országukat feljelentsék.

Bejelentés után gyakorolhatók az engedélyköteles tevékenységek

Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek – egyes kivételekkel – mostantól bejelentés után gyakorolhatóak lesznek. Gulyás Gergely ismertetése szerint ha valaki bejelenti egy tevékenység megkezdését és a hatóság azt nyolc napon belül nem tiltja meg, akkor a kilencedik naptól szabadon elkezdheti azt gyakorolni.

Hozzátette: mintegy két tucat ügycsoport továbbra is engedélyköteles; a részletszabályok hamarosan megismerhetőek lesznek.

Elmondta, remélik, hogy az egyszerűsítéssel a koronavírus-járvány időszakában kevesebb lesz a személyes kapcsolattartás, illetve csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe.

