Orbán: Szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet Magyarországon

Cikkünk frissül.

„Negyvenkilencedik nap. A védekezés új szakaszba lép: fokozatosan, szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet Magyarországon” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban.

Kifejtette: ez azt jelenti, hogy az idősek és a legfertőzőttebb területeken élők feszes védelmét továbbra is fenn kell tartanunk. A fertőzések leginkább a fővárosban és környékén összpontosulnak, így ezeken a területeken a kijárási korlátozások életben maradnak – tette hozzá.

Elmondta, vidéken a kijárási korlátozások helyére új szabályok lépnek: az üzletek időkorlátozások nélkül kinyithatnak; éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak, a szabadtéri strandok látogathatóak lesznek.

A másfél méteres védőtávolság betartása és az arc eltakarása vagy maszk viselése azonban az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelezőek lesznek – mondta.

Arról is beszélt, úgy látja, hogy a magyar egészségügy felkészüt a tömeges megbetegedések kezelésére is és nem kell attól tartani, hogy bárki is ellátás nélkül maradna.