A szakmai szervekre bízta a járványhelyzet kontrollját a kormány

Ha megnézzük a különböző országokban hozott védelmi intézkedéseket, láthatjuk, hogy a magyar kormány által bevezetett szigorítások hatékonyak voltak, illetve hatékonyak a járvány gazdasági hatásaival szembeni védekezési intézkedések is – véli a szakértő.

„Jövő hét végén lezárul a koronavírus elleni védekezés első szakasza, ezek után a kormány új szabályokat alkot meg” – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, május harmadika után szigorú menetrend mellett fokozatosan újraindítható lesz az élet Magyarországon. A kormányfő hangsúlyozta ennek az a feltétele, hogy az újraindítás időszakában is meg tudják védeni a leginkább veszélyeztetett időseket, krónikus betegeket és a nagyobb városokban élőket. „A nagyvárosok lakóira vonatkozóan speciális szabályokat kell kigondolni a jövő hét végégig, és ezek kialakítása pedig gőzerővel zajlik” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az interjúban beszélt a csütörtöki uniós csúcstalálkozóról is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Magyarország eddig egyetlen pluszforintot sem kapott az uniótól a járvány elleni védekezésre.

Orbán Viktor beszélt a napokban a Soros György által nyilvánosságra hozott, az Európai Unió számára készült kilábalási tervről is, amelyet kettes számú Soros-tervnek nevezett.

Verseny az élet újraindításában

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, ha megnézzük a különböző országokban hozott védelmi intézkedéseket, láthatjuk, hogy

a magyar kormány által bevezetett szigorítások hatékonyak voltak,

illetve hatékonyak a járvány gazdasági hatásaival szembeni védekezési intézkedések is. Hozzátette, nem véletlen, hogy a miniszterelnök arról beszélt, hogy meg kell indítani a következő szakaszt, a kilábalási periódust annak érdekben, hogy a következő intézkedések is hatékonyak legyenek.

Erre azért van szükség, mivel európai szinten az látszik, hogy az élet újraindítását szinte minden ország versenyként fogja fel,

olyan versenynek, amelyben pozíciót lehet fogni

a járvány időszaka alatt és a járvány utáni gazdasági és politikai versenyben is.

Magyarország jóval hamarabb hozott járványkezelési intézkedéseket, mint a legtöbb nyugat-európai ország

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, egyes intézkedések hatékonysága jellemzően attól függ, hogy milyen gyorsan hozták meg azokat. Hozzátette, ha összehasonlítjuk a magyar kormány lépéseit a nyugat-európai országokéval, akkor azt látjuk, hogy Magyarország jóval hamarabb hozott meg szigorító, járványkezelési intézkedéseket, mint Nyugat-Európa egyes országai, nem is beszélve azokról az országokról, jellemzően a skandináv és Benelux országokról, ahol ilyen jelentős lépéseket a mai napig nem tettek, vagy nem olyan mértékben tettek, mint Magyarország.

A kormány átadta a kontrollt a szakmai szerveknek

Pócza István kiemelte, ha a kormány tevékenységét nézzük, világossá válik, hogy első perctől kezdve átadta a járványügyi helyzet kezelése feletti kontrollt az operatív törzsnek. Hozzátette,

az operatív törzs háta mögött pedig komoly szakmai támogatás áll,

orvosok, virológusok, illetve különböző rendvédelmi szervek és szakértők. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a politikai döntéseket is a járványügyi helyzetben az operatív törzs tanácsai alapján hozta meg.

„Az ellenzéki oldalon pedig az látható, hogy jóval kevésbé hagyatkozott a szakértői véleményekre” – mondta. Hozzátette, az

ellenzéki politikusok szakértőkként próbáltak feltűnni,

és kritizálták a kormány éppen aktuális intézkedéseit.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányellenes portálok is érdekes véleményeket fogalmaztak meg az elmúlt hónapokban, főleg a 444.hu-hoz köthető portálok. Hozzátette, többek között azt is állították, hogy nincs elég lélegeztetőgép Magyarországon. Amikor azonban egyértelművé vált, hogy megvannak a lélegeztetőgépek, azután arról cikkeztek, hogy ezek nem lesznek kihasználva és felesleges a beszerzésük.

Két jelentős kritika szokott előfordulni az ellenzékkel kapcsolatban

Erdélyi Rezső Krisztián szerint két kritikát lehet megfogalmazni az ellenzék hozzáállásával kapcsolatban, egyrészt a járvány kezelése, annak egészségügyi aspektusa szempontjából.

Elmondta, ahogy arra már utalás történt,

az ellenzék nem feltétlenül egészségügyi szakemberek véleményét kikérve,

meghallgatva alakítottak ki a véleményét a járványügyi intézkedésekről, hanem sok esetben a nyugat-európai országokban már bevált eszközöket próbálták meg lemásolni.

Hozzátette, a másrészt a kritika a gazdasági hatások kezelését érinti. A kormány intézkedései alapján azt látjuk, hogy olyan gazdasági intézedéseket hozott, amelyek középtávon már a gazdaság felemelkedését szolgálják. Az ellenzéki oldal ezzel szemben megpróbál úgy berendezkedni, hogy az országot hosszú távú munkanélküliség fenyegeti.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

