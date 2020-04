A Libe bizottságban is álhíreket terjesztenek Magyarországról

Megosztás Tweet



Nem szűnnek a hazugságokon alapuló támadások Magyarország ellen. Csütörtökön például a brüsszeli LIBE bizottságban hangoztak el olyan állítások, amelyeket már többször, többen cáfoltak, például, hogy Orbán Viktor miniszterelnök határidő nélkül, rendeletekkel kormányoz. Ez azonban nem igaz, hiszen van határidő, a veszélyhelyzet végét az országgyűlés állapítja meg. A héten már Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke is azt mondta: Magyarország nem fogadott el olyan jogszabályt, amely ellenkezne az európai uniós joggal – hangzott el az M1 Híradójában.

Ahogy az elmúlt években már megszokottá vált, az Európai Parlament LIBE bizottságában igen ellenséges volt a megnyilvánulások többsége Magyarországgal szemben. Korábban a migránsok befogadásának, a kötelező kvótának az elutasítása, majd állítólagos jogállamisági problémák miatt bírálták hazánkat, sőt uniós eljárást is indíttattak Magyarország ellen.

Arra azonban kevesebb volt a példa, hogy az EP egyik legaktívabb testülete már többször is kategorikusan cáfolt hazugságokkal keltsen hangulatot. Most a magyar parlament által elfogadott, a járvány elleni védekezésről szóló törvény miatt bírálták hazánkat.

„Orbán Viktor magához ragadta a hatalmat, határidő nélkül, és rendeletekkel kormányoz. Meg tudja ezzel védeni az embereket a koronavírustól? Nem” – válaszolta meg saját kérdését Birgit Sippel német szociáldemokrata képviselő.

Ez azonban nem igaz, hiszen a kormány csak a járvány elleni védekezés kapcsán hoz rendeleteket a törvény alapján, és kizárólag a veszélyhelyzet végéig van erre joga, amelyet a parlament bármikor visszavehet tőle.

A magyar baloldali képviselők is aktívan kivették részüket az álhírterjesztésből.

„Kiürítették kórházi ágyakat a koronavírusos betegek számára, eközben más betegektől megtagadják a sürgős ellátást” – mondta Donáth Anna, európai parlamenti képviselő. A Momentum EP képviselőjének állítása azonban nem igaz. Müller Cecília országos tiszti főorvos többször is kijelentette, akinek sürgős ellátásra van szüksége, vagy akinek az otthoni ápolása egészségromlást okozna, az kórházban marad, és minden elérhető ellátást megkap.

Majd jöttek azok a hazugságok, amelyeket maga az Európai Bizottság cáfolt.

Magyarországot több pénzel jutalmazták, mint Olaszországot – állította a svéd Malin Björk arra a jelentésre hivatkozva, amelyet egy Soros György pénzelte NGO írt, és amelynek hazugságait a nyugat-európai sajtó nagy része szintén terjesztette.

„Azt halljuk a magyar kormánytól és Fideszes politikusoktól, hogy nem jött pénz az uniótól Magyarországra. Önök is tudják, micsoda nevetséges hazugság ez” – mondta Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára, noha ezt már az Európai Bizottság is cáfolta. Dobrev Klára továbbra is azt állítja, hogy az unió pénzt adott védekezésre Magyarországnak.

Pedig ennek ellenkezőjét nemrég az unió regionális fejlesztési biztosa is egyértelművé tette.

„Ez nem új pénz, mert nincs is ilyen pénzünk. Ez az a pénz, amit már korábban megítéltek minden egyes tagállamnak” – mondta Elisa Ferreira.

„A baloldal a járvány idején is hazugságokat terjeszt Magyarországról” – mondta a LIBE bizottságban elhangzott felszólalásában Hidvéghi Balázs fideszes képviselő. Emlékeztetett, maga az Európai Bizottság alelnöke jelentette ki, a koronavírus elleni védekezésről szóló magyar törvény mindenben megfelel az uniós jognak.

„Sajnálatos, hogy az elmúlt napokban és hetekben a politikai baloldal visszaélt a mostani rendkívüli helyzettel, továbbra is pártpolitikai célokat követ, hamis információkat, kifejezett hazugságokat terjeszt Magyarországról, és továbbra is kedvenc időtöltésének, vagyis hazánk bírálatának hódol. Attól, hogy agresszív módon terjesztenek hamis híreket, azok még nem válnak igazzá” – mondta Hidvéghi Balázs.

A holland Sophie In’t Veld ezután megkérdőjelezte Vera Jurovának, a Bizottság alelnökének értékelését a magyar törvényről, és a magyar baloldali képviselőkkel együtt azt követelte a LIBE ülésen résztvevő igazságügyi biztostól, hogy azonnal tegyen lépéseket Magyarországgal szemben.

„Nem látunk valódi érveket, amelyek alapján a bírósághoz fordulhatnánk a bármelyik tagállamban meghozott rendkívüli, járványellenes intézkedésekkel kapcsolatban” – válaszolta Didier Reynders igazságügyi biztos, aki szerint figyelik a helyzet alakulását, de egyelőre nincs ok semmiféle beavatkozásra.

A címlapfotó illusztráció.