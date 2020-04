DK: Az állam vállalja át a zárva tartó kisüzletek bérleti díjának negyven százalékát

A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy az állam vállalja át a kis- és közepes vállalkozások által bérelt, a koronavírus-járvány miatt azonban zárva tartó üzlethelyiségek bérleti díjának negyven százalékát.

A DK gazdasági szakértője csütörtöki, online sajtótájékoztatóján megkérte a kormányt: tiltsa meg, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a bérbeadó felbonthassa a bérleti szerződést.

Dávid Ferenc hangsúlyozta, a szigorú járványügyi rendelkezések miatt sok bolt elveszítette a vásárlóit, ezért nincs értelme, hogy ezek az üzletek nyitva tartsanak. A bérleti díjakat azonban annak ellenére is tovább kell fizetniük, hogy nincsen bevételük.

Dávid Ferenc példaként említette a vegyes iparcikkeket, a játékokat, a sportszereket, a divatárut és a cipőket értékesítő kiskereskedelmi egységeket.

Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány nem záratta be a nagy bevásárlóközpontokat, a plázák pedig erre hivatkozva akkor is beszedik a teljes bérleti díjat a bérlőiktől, ha azok kényszerűségből zárva tartanak.