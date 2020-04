Videó: Az MSZP és az LMP nem jutna be a parlamentbe, a Fidesz támogatottsága nőtt

A kormánypártok is profitáltak a koronavírus-járvány elleni határozott kormányzati fellépés népszerűségéből, valamint a kormány intézkedései iránti erős bizalomból. A mostani pártpreferencia-kutatások egyértelműen tükrözik a veszélyhelyzeti intézkedéseket. A Fidesz, azaz a kormánypárt támogatottsága a Nézőpont Intézetnél a múlt héten készült kutatásban egyértelműen emelkedett – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1-en.

Hozzátette, az ellenzéki oldalon lényegi, látható elmozdulás nincsen, inkább gyengülést lehetett látni az MSZP és az LMP esetében. A két párt már nem jutna be a parlamentbe, ha most lenne választás. Ezt mérte a mi kutatásunk. Az ötvenöt százalék viszont egyértelműen a társadalmi bizalmat jelöli, a kutatásunk többi része azt megmutatta, hogy kormány iránti bizalom változatlan, és a veszélyhelyzet fenntartásának a támogatottsága is változatlanul magas – hangsúlyozta.

Kifejtette, természetesen vannak támogatói az ellenzéki pártoknak is. A Fidesz az aktív választópolgárok többségét meg tudta szólítani.