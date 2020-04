Az MSZP javaslatokat fogalmazott meg az érettségi vizsga lebonyolítására

Megosztás Tweet



Az idei érettségi szervezéssel kapcsolatos, a kormányénál néhány esetben szigorúbb javaslatokat fogalmazott meg Hiller István, az Országgyűlési szocialista alelnöke csütörtökön. A volt oktatási miniszter drámainak nevezte a felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenését és közölte, ellenzik a közművelődési dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos törvénymódosítást.

A baloldali politikus az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatón úgy értékelt: az utolsó pillanatban született meg az érettségi lebonyolításáról szóló döntés, már jóval korábban meg kellett volna hozni azt.

Elmondta, helyesnek tartják és üdvözlik, hogy a kormány elfogadta, hagyományos módon nem lehet érettségit tartani, a legtöbb esetben csak írásbeli vizsgák lesznek. Ugyanakkor szorgalmazta, a kormány és az oktatási kormányzat minden helyzetre készüljön fel, így például arra is, hogy más módon ismerik el a tanulmányi eredmények lezárását.

Hiller István hangsúlyozta, az érettségi szervezésénél a szakmai, pedagógiai és a szervezési szempontoknak egyenrangúaknak kell lenniük. A legfontosabb az egészség, ennek kell lennie a vezérelvnek – hangoztatta.

Azt javasolta, egy tanteremben öt vizsgázónál és egy felügyelő tanárnál több ne tartózkodjon. Emlékeztetett arra, hogy a kormány azt javasolja, tízen tartózkodjanak egy teremben.

Kezdeményezte, hogy minél több helyszínt jelöljenek ki az érettségire, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy az általános iskolákban nincs oktatás.

A járvány terjedésének üteme határozza meg az érettségi időpontját! – szorgalmazta, jelezve, a május 4-e nincs „kőbe vésve”. Azt javasolta, hogy április utolsó hetében, az aktuális helyzet függvényében döntsenek az időpontról.

Hiller István kérte, legyen minden vizsgahelyen, minden tanteremben fertőtlenítő folyadék, illetve minden vizsgázó és felügyelő kapjon maszkot. Hiller István azt kérte, az állam jelentse ki, hogy a 2020-as, a veszélyhelyzetben lebonyolított érettségi egyenrangú minden korábbival.

Az oktatáspolitikus beszélt arról is, hogy tavalyhoz viszonyítva drámaian, 18 százalékkal, 20 ezerrel csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Elmondta, a csökkenés a vidéki, tudományegyetemmel nem rendelkező városokat, valamint a pedagógus- és a természettudományos képzést érinti a leginkább.

Véleménye szerint a változás egy tudatos, elhibázott kormányzati politika eredménye: a kormány évek óta kevesebb egyetemistát akar, csökkentette is a felsőoktatásba jutás lehetőségét, csakhogy nem ott jelentkezett a változás, ahol gondolta, hanem a vidéki intézményeknél és a pedagógusképzésben. Most is kevesebb a tanár, mint kellene, és az adatok szerint a munkaerőhiány mélyülni fog – tette hozzá.

Egyetértett azzal, hogy a gazdaság újraindításához több diplomásra lesz szükség, csakhogy Hiller István szerint az elmúlt években a kormány ennek az ellenkezőjét tette. Azt kezdeményezte, a kormány változtasson a felsőoktatási politikáján, töröljék el a felsőoktatási intézményekbe jutás korlátait.

Az MSZP-s képviselő kitért a közgyűjteményi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát eltörlő, a parlament előtt lévő törvényjavaslatra. Szerinte a 20 ezer közművelődésben dolgozó jól és magas színvonalon látja el feladatait, most az egészség és a munkahely biztonsága a legfontosabb, és ez a törvényjavaslat bizonytalanabb helyzetbe hozza őket. Elutasítjuk és minden szinten ellene vagyunk ennek – mondta.