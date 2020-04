MSZP: Kásler fegyvert tart a kórházigazgatók fejéhez

Megosztás Tweet



Az MSZP azzal vádolja Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt kórházi férőhely-felszabadításokkal „fegyvert tart a kórházigazgatók fejéhez”, illetve szembefordítja őket orvosi esküjükkel.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szerdai online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „Kásler Miklós, a kormánnyal a háta mögött fegyvert tart a kórházigazgatók fejéhez: vagy kiürítik az intézményeiket – a kórházi ágyak minimum hatvan százalékát fel kell szabadítaniuk –, vagy megalázzák és kirúgják őket”.

Értékelése szerint Kásler Miklós szembefordítja az orvosigazgatókat saját esküjükkel, miközben az orvosok minden eszközzel tiltakoznak az ellen, hogy olyan betegeket küldjenek haza, akiket csak kórházban lehet ellátni.

Emlékeztetett: az elmúlt napokban a miniszter két kórházigazgatót is kirúgott, a Fejér megyei kórház vezetőjét, Csernavölgyi Istvánt, és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját, Cserháti Pétert is felmentette állásából. Hozzátette: a napokban az is kiderült, hogy a Jahn Ferenc kórház krónikus belgyógyászati osztályáról olyan betegeket akarnak kiadni, akiket nem lehet otthoni ápolással ellátni.

Fel vannak a magyar családok készülve arra, hogy a katétert kössenek be, hogy szondán keresztül etessenek embereket, hogy olyan súlyosan beteg családtagokat ápoljanak, akiket kórházi felügyelet mellett lehet csak ellátni? – tette fel a kérdést az MSZP képviselője, aki arra is választ várt, hogy vajon a kiemelt kormányzati szereplőknek járó VIP-ellátást is megszüntetik-e a veszélyhelyzetre hivatkozva.

Bangóné Borbély Ildikó egészségügyi szakértőket idézve hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben eltúlzott az egészségügyi ellátás korlátozása, azért attól lehet tartani, hogy a halálesetek száma nem a koronavírus, hanem a járványhelyzet okán ellátás nélkül maradt tömegek állapotromlása miatt növekszik majd.

Az MSZP nevében azt követelte a kormánytól, hogy a magyar emberek a járványhelyzetben is kapják meg a számukra szükséges ellátást, akkor is, ha nem koronavírussal, hanem bármilyen más betegséggel fordulnak az ellátórendszerhez.

Nem fordulhat elő, hogy Magyarországon csak azért haljon meg egy állampolgár is, mert kikerült a kórházból és nem kapta meg a számára szükséges szakellátást – jelentette ki.