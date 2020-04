Az álhírekkel ellentétben ma is ülésezett a parlament

Megosztás Tweet



Kedden folytatódott az Országgyűlés múlt héten kezdődött ülése. Ez tulajdonképpen megint egy élő cáfolata annak a nyugati sajtóban terjedő álhírnek, hogy a veszélyhelyzetben nem dolgozik a magyar parlament. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezt jelezte is a CNN kedvéért – derül ki az M1 Híradójából.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Magyarország koronavírus elleni védekezéséről tartott beszámolót kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés előtt.

Bár Szijjártó Péter hetente tájékoztatja a képviselőket arról, hogy hazánk hogy halad az eszközbeszerzéssel, a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio mégis azt rótta fel, hogy a miniszter szerinte csak a CNN amerikai hírcsatorna kedvéért beszél a parlamentben.

A világ egyik legnagyobb nyíltan balliberális hírtelevíziója csütörtök éjjel készített interjút Szijjártó Péterrel. A kérdező a csatorna egyik sztárriportere, Christiane Amanpour volt, aki az első kérdésében arra volt kíváncsi, a magyar külügyminiszter mit szól ahhoz, hogy a nemzetközi sajtó szerint Magyarország demokráciáját kiirtotta a koronavírus.

Christiane Amanpour egy, a Washington Post által írt cikkre hivatkozott, amit az interjú alatt illusztrációként meg is mutattak. Ebben az szerepelt, hogy a magyar Parlament zárva, és eltörölték a választásokat.

Szijjártó Péter a riporter kérdésére azt válaszolta, hogy itthon és a nemzetközi sajtóban is rengeteg hamis állítás és álhír terjedt el Magyarországról. Christiane Amanpour azonban láthatóan magára vette a miniszter szavait.

„Miniszter úr, mi nem foglalkozunk álhírekkel, ezért ezt a kifejezést értelmetlen használnia, ha velem beszélget” – fogalmazott a sztárriporter. Alig két perccel később azonban ennek pont az ellenkezőjét bizonyította.

„Külügyminiszter úr! A francia nemzetgyűlés még mindig működik, a brit parlament is működik, noha most húsvéti szüneten van, az amerikai kongresszus is funkcionál, de az önök parlamentje nem. Az önök parlamentjét bezárták, ez nagy különbség” – mondta Christiane Amanpour, nem számítva Szijjártó Péter válaszára, mely szerint a magyar parlament nem csupán ülésezik, hanem az eredeti ülésszak tervezett menetét követi, és folyamatosan aktív is marad.

„Nagyon kedvelem a műsorait, és igyekszem rendszeres nézője lenni. Most azonban egy újabb álhírt terjeszt Magyarországról, sajnos ezt kell mondanom. Azt állítja, hogy a parlamentet felfüggesztették Magyarországon. Ez nem igaz. A parlament ülésezik, ezen a héten például három napon is ülésezett” – mutatott rá a magyar külügyminiszter.

Szijjártó Péter szavaira végül Christian Amapour is elismerte, hogy mindez neki új információ, vagyis, hogy az interjúra valótlan tartalmú hírekből készült fel.

A balliberális amerikai hírcsatorna tévedésére kedden Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált a parlamentben. Úgy fogalmazott: a magyar Országgyűlés rendes ülése zajlik, amit nem Szijjártó Péter kedvéért hívtak össze. Felszólalásában ezután több, az ülésen az ellenzéki képviselők által hangoztatott téves információt is cáfolt, például azt, hogy a kormány által rendelt egészségügyi eszközöket nem a kórházak kapják meg.

„Magánraktárakban nem landolhat az a szállítmány, amit a külügy behoz vagy behozat. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ központi raktárában találhatók ezek. Onnan magáncégekhez formailag kizárt, hogy elkerüljenek” – mondta Kocsis Máté.

Kocsis Máté végül az ellenzéki pártokat is arra kérte, hogy ne terjesszenek álhíreket.