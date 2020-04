Szijjártó: A visegrádi együttműködés jól vizsgázik a mostani nehéz időszakban is

Megosztás Tweet



Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együttműködése rendkívül jól vizsgázott ezen nehéz időszakban is, ezért a felek folytatják, sőt még szorosabbá teszik azt az új típusú koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelem terén – jelentette ki Szijjártó Péter a visegrádi államok (V4) külügyminisztereinek szerdai videokonferenciáját követően.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebok-oldalán tartott online sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a jelenlegi helyzet megmutatta, hogy milyen praktikus előnyökkel jár a visegrádi együttműködés, ugyanis a négy ország kölcsönösen segítette egymás külföldön rekedt állampolgárainak hazajuttatását.



A tárgyaláson napirenden volt a Keleti Partnerség kérdése is, amellyel kapcsolatban Szijjártó úgy vélekedett, a világjárvány rendkívüli módon át fogja rajzolni a világgazdasági és világpolitikai térképet is, s erre az Európai Uniónak is fel kell készülnie.