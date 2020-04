Az ellenzék javaslatai hiteltelenek a nagyobbik kormánypárt szerint

Az ellenzék javaslatai hiteltelenek – közölte a Fidesz az ellenzéki pártok nyilatkozataira reagálva szombaton az MTI-vel. Azt írták: az ellenzéki pártok 2008-ban már megmutatták, hogyan kezelnék a válságot, megszorításokkal, adóemelésekkel, bércsökkentéssel és IMF-hitellel.

A Fidesz továbbra is támogatja a kormány járvánnyal, és annak következményeivel kapcsolatos intézkedéseit, melynek középpontjában az emberi élet védelme, valamint a munkahelyek megvédése áll – hangsúlyozták. Kiemelték: a Fidesz kiáll a járványügyi alap létrehozása mellett és egyetért azzal, hogy a pártok is fizessenek be ebbe.