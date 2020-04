MSZP: A szociális ágazat dolgozói is kapjanak 500 ezer forintos pluszjuttatást!

A szociális ágazatban dolgozóknak is meg kell kapniuk az 500 ezer forintos pluszjuttatást az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan – követelte az MSZP frakcióvezető-helyettese pénteken, az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatóján.

Harangozó Tamás közölte, az MSZP üdvözli, hogy a kormány megfogadta a szocialisták hetek óta szorgalmazott javaslatát: kapjanak egyszeri 500 ezer forintos juttatást „a frontvonalban dolgozó” egészségügyi dolgozók.

Hozzátette: az MSZP javaslatában ugyanakkor az is szerepelt, hogy a szociális ágazatban dolgozók is kapják meg ezt a pénzt.

A szociális ágazatban dolgozók ápolják az időseket, betegeket szinte megalázóan alacsony béréért és az elmúlt években kimaradtak minden valódi és jelentős béremelésből – magyarázta.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány az MSZP több javaslatát is végrehajtotta már: az e-recepteket nem kell személyesen kiváltani, hitelfizetési moratóriumot vezettek be, felfüggesztették a végrehajtásokat, bezárták az iskolákat és védőfelszereléseket szereztek be.

Harangozó Tamás kitért arra, hogy az időkorlát nélküli „felhatalmazási törvény” miatt kemény bírálatot fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben 13 európai kormány – köztük Németország, Magyarország legfontosabb gazdasági partnere –, valamint az Európai Néppárt vezetője és számtalan tagpártja, illetve gazdasági elemzők.

Véleménye szerint ha Orbán Viktor hatalmi törekvései miatt a politikai és a gazdasági bizalom meginog Magyarországban, az a forint további gyengüléséhez vezethet és együtt járhat külföldi cégek kivonulásával, ami további munkahelyek megszűnését eredményezheti a válság közepén.

Mi értelme volt a felhatalmazási törvénynek, ha az Országgyűlés „szépen, szorgalmasan” tud ülésezni, mint jövő héten, amikor három nap is tanácskozik – firtatta. Hozzátette: olyan törvényeket nyújtottak be a parlamentnek, amelyek egyértelműen a Fidesz pártpolitikai érdekeit és a miniszterelnök gazdasági környezetének, oligarcháinak gazdasági érdekeit szolgálják, semmi közük a járvány elleni védekezéshez.

Harangozó Tamás azt mondta, az Országgyűlésnek a nyugdíjemeléssel, a nyugdíjkorrekció kifizetésének előrehozásával, a hatósági árak bevezetésével és a rezsiköltségek radikális csökkentésével kellene foglalkoznia.

A címlapfotó illusztráció.