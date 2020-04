LMP: Le kell állítani a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projektet

Megosztás Tweet



Az LMP szerint leállítani és nem felgyorsítani kell a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését, a felszabaduló mintegy ezermilliárd forintot pedig a magyar gazdaság talpra állítására kell fordítani – mondta csütörtöki online sajtótájékoztatóján a párt országgyűlési frakcióvezetője.

Keresztes László Lóránt bírálta azt a törvényjavaslatot, amelyet a kormány kedden nyújtott be a projekt gyorsítása céljából, és azért, hogy a beruházással kapcsolatos szerződések, dokumentumok tíz évre titkosíthatók legyenek.

A képviselő elképesztőnek ítélte, hogy a kabinet világjárvány idején ilyen javaslatot terjeszt a Ház elé. Felidézte, hogy pártja eddig is bírálta a tervet, amely szakértők szerint a járulékos költségekkel mintegy ezermilliárd forintot is felemészthet. Kijelentette: a vasútfejlesztés nem szolgálja a magyar nemzet érdekét, és semmi nem támasztja alá annak megtérülését.

A pireuszi kikötő túl messzire van, a kormány pedig vásárolt már egy tengerparti kikötőt, amelyről éppen a külgazdasági miniszter mondta, hogy kielégíti a magyar cégek szállítási igényét – emlékeztetett.

Keresztes László Lóránt felhívta a figyelmet arra is, hogy a Magyarországot is elérő világjárvány várhatóan mély és beláthatatlan hosszúságú válságba taszítja a magyar gazdaságot. Szerinte a pandémia hatására a világgazdaság logikája is változni fog, és már nem lesz szükség ilyen szállítási kapacitásra.

Ebben a helyzetben nem a vasútfejlesztésre kellene ezermilliárd forintot költeni, hanem a gazdaság talpra állítására – jelentette ki, hozzátéve: pártja ezt fogja kezdeményezni módosító javaslataiban.