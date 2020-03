Értékelték a fővárosi frakciók Karácsony döntését

A Fővárosi Közgyűlés frakcióinak vezetői szerint a jogszabályoknak megfelelő, hogy Karácsony Gergely főpolgármester gyakorolja a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője kedden az MTI megkeresésére írásban úgy válaszolt, hogy a főpolgármester a jogszabályokat alkalmazva veszi át a szükséges hatásköröket a bizottságoktól és a közgyűléstől.

Feltételezik és remélik, hogy ezt „nem hatalmi törekvései és a PR tevékenysége érdekében teszi” – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki közölte: amiben Karácsony Gergely kéri, egyeztetnek vele, és figyelemmel követik minden intézkedését.

Láng Zsolt kitért arra is, hogy veszélyhelyzetben, például egy mostani világjárvány idején természetes, hogy a választott vezetők és a megfelelő szakemberek többletjogosultságokat kapnak az állam hatékony működtetése és a védekezés érdekében. Ezt a hozzáállást vártuk volna az Országgyűlés ellenzéki politikusaitól is. „Szomorú, hogy nekik ebben a helyzetben is csak az önös politikai érdekük és nem az emberek élete és megélhetése számít” – írta.

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakciójának vezetője azt mondta, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli megoldást igényel, ez a veszélyhelyzetnek megfelelő döntés. Az általa irányított Zuglóban ugyanolyan az eljárás, mint a fővárosi önkormányzatnál.

Formális képviselő-testületet nem lehet összehívni, a jogokat a polgármester gyakorolja – mutatott rá a XIV. kerületi polgármester, majd azt közölte: polgármesterként online politikai egyeztetést tart majd azokról az előterjesztésekről, amelyek nem tűrnek halasztást – közölte.

Soproni Tamás, a Momentum fővárosi frakcióvezetője, terézvárosi polgármester az MTI-nek azt mondta: a kormány veszélyhelyzetet hirdetett és a katasztrófavédelmi törvény értelmében a polgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei, valamint a főpolgármester veszi át a különböző testületek feladatait, ez egy törvényben rögzített helyzet.

Megjegyezte, épp az MTI-nek adott telefonos interjúját megelőzően vett részt egy egyeztetésen a főpolgármesterrel. Hangsúlyozta: a törvény értelmében a főpolgármester jogosult kizárólag meghozni döntéseket, ugyanakkor egyeztet minden egyes frakcióvezetővel, így a Fidesz frakcióvezetőjével is, valamint a független polgármesterekkel is.

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy az Orbán-kormány rendelkezése alapján veszélyhelyzet esetén a polgármesterek, illetve a főpolgármester rendeleti úton irányítja az adott települést.

Karácsony Gergely ebben nemhogy nem terjeszkedik túl, hanem mind a koalíciós frakcióvezetőkkel, mind pedig a Fidesz frakcióvezetőjével konzultál arról, hogy a márciusi közgyűlés előterjesztéseiről kinek mi a véleménye, ki mit támogat – hangsúlyozta hozzátéve, hogy kedden a koalíciós frakcióvezetőkkel ez megtörtént, szerdán a Fidesz frakcióvezetőjével, valamint a független polgármesterekkel fog konzultálni a főpolgármester.

Gy. Németh Erzsébet megjegyezte azt is, hogy a komlói, szekszárdi és nagykanizsai fideszes városvezetők „élnek vissza a hatalmukkal, egy olyan városban, ahol a polgármester egyszemélyben dönt és fogadja el a költségvetést (…), ahol a képviselők tiszteletdíját önhatalmúlag csökkenti a polgármester”.