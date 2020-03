A magyar diplomácia minden külföldön rekedt magyarnak segít a hazajutásban

Minden külföldön rekedt magyarnak segítenek a hazajutásban, legyen szó a világ bármely pontjáról. Folyamatosan nyomon követik a nagykövetségekhez beérkezett kéréseket, a munkacsoport a nap 24 órájában dolgozik – olvasható a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videó fölött.

A videón a koronavírus-járvány következtében külföldön rekedt magyarok hazahozataláról egyeztet Szijjártó Péter és a tárca parlamenti államtitkára, Magyar Levente.



A beszélgetésben elhangzik: a hétvégén mintegy 1500 magyarnak segítettek a hazatérésben, s még nagyjából ugyanennyien várnak segítséget.

Magyar Levente elmondja, mindenkit – aki valamilyen formában a minisztérium segítséget kérte – személy szerint számon tartanak.

Szijjártó Péter akut kérdésnek nevezi Ciprust, ahol a kereskedelmi repülést megtiltották. Így onnan különgéppel tudják hazahozni az ott rekedt nyolc magyart. Magyar Levente jelzi, a tervek szerint kedden hazahozzák onnan a magyarokat. Hozzáteszi: nézik az egyéb relációkat is, hol lesz szükség arra, hogy Magyarország önállóan szervezzen evakuálást.

Szijjártó Péter megjegyzi: ilyen önálló evakuálásra lehet szükség Peru esetében is, ahol 58 magyar van. Vannak 21-en a Fülöp-szigeteken, 20-an Indiában, Izraelben 36-an. A miniszter kérdésére Magyar Levente megerősíti, hogy az Izraelben tartózkodó magyarokat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség együttműködésével a héten szállítják haza.

Dél-Amerikából Chiléből, Argentínából, a karibi térségből pedig a Dominikai Köztársaságból vasárnap hoztak haza több tucat embert.

Thaiföldön 156-an, Indonéziában 71-en vannak, de ezekről a helyekről még van kereskedelmi járat Európa irányába.

Magyar Levente elmondása szerint problémás lehet még néhány olyan afrikai ország, amelyeket teljesen lefognak zárni, vagy már lezártak, s amelyek olyan kicsik, hogy az európai nagy partnerek sem küldenek oda különjáratot. Ugyanakkor hozzáteszi: ezen esetekben is meg fogják találni a megoldást.

Az Egyesült Államokban még körülbelül 900 magyar van, akik haza szeretnének jutni. Őket egyes városokba gyűjtik, ahol vannak képviseletek és jó eséllyel ki tudnak jutni kereskedelmi járatok, illetve ahová valamelyik európai partner vagy Magyarország tud küldeni különjáratot.

Szijjártó Péter a másik neuralgikus pontként Olaszországot említi, ahol most nagyjából 35 olyan magyar van, aki nem tud hazajutni, mivel semmilyen kereskedelmi alapú tömegközlekedési mód nincs. Az ő esetükben a busz lesz a megoldás – mondja a miniszter. Magyar Levente közlése szerint Varsóban is van jó pár tucat magyar. Szijjártó Péter azt kéri, az ő hazajuttatásukat is szervezzék meg.