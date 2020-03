MSZP: Legalább 100 ezer forint járjon a munkanélkülivé válóknak!

Az MSZP azt kezdeményezi, hogy a jelenlegi három hónap helyett legalább kilenc hónapig járjon munkanélküli segély a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztőknek, annak összege pedig minden esetben érje el a 100 ezer forintot – mondta Kunhalmi Ágnes, a párt országgyűlési képviselője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki politikus kifejtette, az elbocsátott dolgozók, illetve az ellehetetlenült egyéni vállalkozók is segítségre szorulnak, a munkahelyek, fizetések védelme érdekében pedig igénybe kell venni a nemzeti foglalkoztatási alapot.

Kunhalmi Ágnes szorgalmazta, hogy a kis- és középvállalkozások esetében engedjék el a szociális hozzájárulási (szocho) adót a veszélyhelyzet idejére, a kormány pedig rendeljen el elbocsátási stopot a multinacionális vállalatoknál.

Az MSZP emellett veszélyességi pótlék kifizetését javasolja az egészségügyben, tömegközlekedésben, postán és a szociális ellátásban dolgozóknak – mondta, majd hozzátette, azt is szeretnék, ha a társadalombiztosítás most nem szűnne meg a járulékfizetés elmulasztása miatt.

Kunhalmi Ágnes arra kérte a kabinetet, akár névre szóló levélben kérje a 60 évnél idősebbeket az otthonmaradásra, és a különböző médiumok is jelenítsék meg ezt a kérést. Napokon belül kijárási tilalmat rendelhetnek el, ha a lakosság nem tartja be ezt a kérést – fűzte hozzá.

A szocialista politikus arra is felszólította a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a fertőzések területi elosztását, világossá téve ezzel, hogy nem csak fővárosi problémáról van szó. A kabinetnek emellett hatósági ellenőrzést kellene bevezetnie a reptéren, továbbá minél több tesztet is be kellene szereznie a vírus terjedésének lelassítása miatt – sorolta.

Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke arra kérte a kormányt, hogy nyissa meg a nemzeti kulturális alapot a munkájukat elvesztő művészek előtt. Az ellenzéki politikus szerint minden lehetőség adott, hogy az alapon belül létrehozzanak egy olyan kuratóriumot, amelynél az előadók bejelenthetik elmaradt bevételeiket.

