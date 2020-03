Karácsony: A fővárosban bővítik a hajléktalanszállókat

Budapesten bővítik a hajléktalanszállókat és felkészülnek arra is, ha a koronavírus-járvány miatt karantént kell kialakítani hajléktalan embereknek – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közvetített szerdai sajtótájékoztatóján.

Karácsony Gergely, főpolgármester (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Karácsony Gergely arról beszélt: a hajléktalanok között különösen sokan vannak olyanok, akiket a járvány súlyosan érinthet, hiszen az átlagnál idősebbek és rosszabb az egészségi állapotuk, ezért a főváros a kormánnyal együttműködve bővíti „azokat a helyiségeket, ahol a hajléktalan embereknek szállást biztosítanak”.

Arra is készülnek, hogy sátrakat állítanak majd fel, ahol el tudják különíteni azokat, akiket „érint a járvány” – mondta. A főpolgármester szólt arról is: a budapesti regisztrált álláskeresők továbbra is ingyen utazhatnak a BKV járatain.

Mivel pedig az ehhez szükséges, havonta kiváltandó igazolás beszerzése „sok személyes kontaktussal jár”, az előző hónapban kiállított igazolással is ki lehet váltani a havi bérletet.

Megismételte, hogy csütörtöktől a fővárosi közösségi közlekedés járatai átállnak a nyári iskolaszüneti menetrendre. Hozzátette: mivel sokkal kevesebben használják a tömegközlekedést, a “kapacitás visszafogása” miatt nem lesz tömeg a BKV járatain.

Karácsony Gergely azt kérte: az idősellátásban, illetve az iskolák bezárása miatt a közétkeztetésben felmerülő kérdésekkel a lakosság a kerületi önkormányzatokat keresse meg.

Azt is mondta: keresik a megoldást, hogy például a bérleti díj átütemezésével segítsék azokat a vállalkozásokat, amelyek a fővárostól bérlik üzlethelyiségüket és a forgalomcsökkenés miatt nehéz helyzetbe kerültek.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, a fővárosi operatív törzs vezetője arról beszélt: Budapest vezetésének elsődleges feladata, hogy a közszolgáltatásokat, például a közvilágítást, az ivóvízellátást, a szemétszállítást, a közterületek takarítását biztosítsa a fővárosban.

„Ezeket a közszolgáltatásokat biztosítjuk, amíg lehet” – fogalmazott, megköszönve az ezeken a területeken dolgozók munkáját.

Megismételte, hogy a lomtalanításokat felfüggesztik.

Hangsúlyozta: továbbra is probléma a védőfelszerelések hiánya, ezért – noha elvileg ez nem a főváros feladata – azon dolgoznak, hogy védőfelszerelést szerezzenek, és megvédjék a „fronton”, az egészségügyben dolgozókat.