Zöld kiáltványt tett közzé a nemzeti ünnepen az LMP

A márciusi ifjakhoz hasonlóan tizenkét pontba szedte ünnepi kiáltványát az LMP: Zöld kiáltvány címmel tette közzé március 15-i videóját a párt a közösségi oldalán.

„Talpra magyar! Zöld hullám, zöld fordulat zajlik Európában” – kezdi felhívását Kendernay János társelnök a videóban, amelyben a többi között klímavédelmet és emberi méltóságot, 21. századi jóllétet követel, valamint „környezetünk védelmét, felelős minisztériumot”.

A párt az élőlények fokozott védelmére is felhívja a figyelmet, de a termőföld megóvását és egészséges élelmiszert is követel. Szorgalmazzák, hogy az ipari beruházásokat korlátozzák a barnamezőkre, de a követelt pontok között szerepel vízkészleteink, tavaink, folyóink védelme, a tiszta levegő és a tiszta, zöld és megújuló energia is.

Az LMP a videóban, amelyben Pitz Dániel elnökségi tag, az LMP ifjúsági szervezetének elnöke is szerepel, tiszteletet követel a jövő generációjának, szabad oktatást, digitális tudást mindenkinek és független, szabad közszolgálati és közösségi médiát.