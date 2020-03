Késeinek tartja a kormányfő bejelentését az MSZP

Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását – mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kunhalmi Ágnes, szocialista országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, a kormányfővel nagyot fordult a világ pénteken, mivel reggel még a pedagógusokat fizetetlen szabadsággal, a diákokat pedig a tanév megismétlésével fenyegette, estére azonban a társadalmi nyomás hatására elismerte, hogy makacssága rossz útra terelte volna a koronavírus kezelését.

Kunhalmi Ágnes bejelentette, azt kezdeményezik, hogy – horvát mintára – a közszolgálati televízió vállalja magára az alsó tagozatos diákok tananyagának terjesztését, a felsősöknek és a középiskolásoknak pedig vezessék be a távoktatás rendszerét. „Kilencven milliárd forintból működik a közszolgálatinak nevezett állami tévé, végre valami haszna is lenne” – tette hozzá.

A szocialista képviselő azt mondta: 2010 után lényegében leállították azokat a digitális tananyagfejlesztéseket, amelyeket az előző kormányok elkezdtek, ezeknek a leporolása most segítséget jelenthet.

Kijelentette, az érettségit nem lehet elhalasztani, szerinte ugyanis minden jogi és technikai eszköz megvan arra, hogy az eredetileg május 4-én kezdődő vizsgákat megtartsák, ha kell, akkor kizárólag az írásbeli feladatokkal.

Kunhalmi Ágnes arra is kérte a kormányt, hogy lehetőleg az óvodákat is zárja be egységesen, és az ott dolgozókat is részesítsék megfelelő díjazásban. A gyermekeikkel otthon maradó szülők támogatása is azonnali megoldást kíván: esetükben a keresetpótló támogatásoknak meg kell egyezniük a korábban kapott bérrel – fejtette ki a szocialista képviselő.

Hangsúlyozta, az önkormányzatoknak várhatóan számtalan rendkívüli kiadásuk lesz a kihirdetett veszélyhelyzetben, ezért többletforrásokat és megfelelő védőfelszereléseket kell biztosítani nekik. Példaként említette, hogy több százezer gyermek csak az iskolákban jut meleg ételhez, az önkormányzatoknak pedig jelenleg semmilyen védőfelszerelés nem áll rendelkezésükre a karanténba kerülők ellátására.

Kunhalmi Ágnes közölte: a költségvetésből könnyen át lehetne csoportosítani több mint 600 milliárd forintot a rendkívüli kiadásokra: a 450 milliárd forintos tartalék mellett a csaknem 100 milliárd forintból működő közszolgálati média büdzséjének megfelezésével, valamint a „propagandaminisztérium” 150 milliárd forintos keretének elvételével.

A szocialista képviselő megjegyezte továbbá, a kormánynak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy mindenkin elvégezhessék a koronavírustesztet, aki fertőzöttnek érzi magát.