Folytatódott a baloldali ötletelés a járvány megfékezésére

Folytatódott a vetélkedés a baloldalon, hogy kinek vannak jobb ötletei a járványhelyzetben. Szinte minden párt újabb követelésekkel állt elő: ingyen internetet, másféle iskolabezárást, és bárkinek koronavírustesztet szeretnének. Komoly támogatást adnának a szülőknek és a vállalkozásoknak, miközben részben az adózást eltörölnék, és az ígéretek szerint többen személyesen is segítenek majd a rászorulóknak – derült ki az M1 Híradójából.

Megkésve, csak péntek este jelentette be az iskolákra vonatkozó intézkedést Orbán Viktor – tette szóvá Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke. A bírálatok után a szocialista politikus egy új ötlettel is előállt. Szerinte a május 4-én kezdődő érettségit nem lehet elhalasztani.

Kunhalmi Ágnes arra is kérte a kormányt, hogy lehetőleg az óvodákat és bölcsődéket is zárja be egységesen. A dolgozók pedig kapják meg bérüket, akárcsak a gyermekeikkel otthon maradó szülők.

A napok óta tartó ellenzéki javaslat-cunami

pontos költségvonzatát a szocialista politikus nem tudta megmondani.

Szerinte a rendkívüli kiadásokra könnyen át lehetne csoportosítani több mint hatszázmilliárd forintot. Arra a kérdésre, hogy az MSZP felelős politikai erőként milyen konkrét ügyek mentén segíti majd a kormányt és a koronavírussal szembeni védekezést, Kunhalmi Ágnesnek csak általános elképzelései voltak.

A jobbikos Csányi Tamás is csak a bírálatokig jutott, illetve az újabb ötletekig. A megvalósításról már kevesebbet hallhattak az újságírók. Amikor az M1 tudósítói arról kérdezték az ellenzéki politikust, hogy ő és pártja milyen egyéb formában segít a védekezésben, csak egy konkrétumot tudott említeni.

Pénteken a Demokratikus Koalíció is ötletelt. A korábbi 32 mellé ugyanis

további hat javaslattal állt elő.

Arató Gergely a Gyurcsány-párt parlamenti képviselője azt azonban nem tudta megmondani, milyen szociális segítséget adnak majd a rászorulóknak a járvány idején.

A kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedéseit Gyurcsány Ferenc napok óta támadja. Egy pénteki bejegyzésében sem tesz másként, de a tőle megszokott köztársaságpárti szófordulat helyett ezúttal árnyaltan fogalmaz. 2006-ban ő volt az, aki alpári stílusban minősítette Magyarországot, most szegény hazájaként emlegeti.