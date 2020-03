Orbán Viktor: Egyelőre nem kell bezárni az iskolákat a koronavírus miatt

Az ország felkészült a koronavírus helyzet kezelésére, a védekezésnek nem lesz sem pénzügyi, sem eszközbeli akadálya, erről a miniszterelnök beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban.

Orbán Viktor elmondta: egyelőre nem kell elrendelni a közoktatási intézmények bezárását, mert nem a gyerekeket, hanem az időseket veszélyezteti leginkább a betegség.

A kormányfő kijelentette: ha be kellene zárni az iskolákat, akkor az egyben a tanév végét is jelentené, mert két vagy három hét múlva nem lehetne azokat újra megnyitni.

„Most a szüleinket és a nagyszüleinket kell védeni. A gyerekekre is figyelni kell persze, de a gyerekek egyelőre kívül vannak ezen a járványon. Ráadásul miután több hónapos időszakról van szó, mikor be fogjuk zárni az iskolákat, ha erre sor kerül, ha bezárjuk, az a tanév végét fogja jelenteni. Akkor a tanároknak el kell menniük fizetés nélküli szabadságra, és be kell látnunk, hogy nem tudjuk két hét múlva kinyitni az iskolákat. Tehát azok az országok, amelyek bezárták az iskoláikat, nem fogják tudni azokat kinyitni, mert két vagy három hét múlva a helyzet nem lesz jobb, mint most, sőt, rosszabb lesz a megbetegedések száma, nőni fog, és még hónapokig tart, amíg a gyógyultak száma az meghaladja majd az új megbetegedésekét. Tehát ha az iskolákat bezárnánk, a tanévnek is vége lenne, amit persze kell vállalni, ha a gyerekek egészsége a tét” – fejtette ki a kormányfő.

