Hidvéghi: Az ellenzék ne a saját politikai céljaira használja a helyzetet

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője úgy véli, itt az ideje, hogy a magyar ellenzék végre az állampolgárok érdekeit nézze, és ne a saját politikai szempontjainak érvényesítésére használja fel az új koronavírus miatt kialakult helyzetet.

Hidvéghi Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében azt írta: Donáth Anna, a Momentum Mozgalom EP-képviselője szerint a fertőzés okán meghozott járványügyi intézkedéseket semmibe vevő külföldi diákokkal szemben következményeket kilátásba helyezni “idegengyűlölet” a magyar kormány részéről.

Bárkinek, aki nem hajlandó együttműködni a magyar hatóságokkal a járványügyi helyzetben, viselnie kell ennek következményeit – emelte ki a Fidesz-KDNP-s politikus. Hozzátette, hogy abszurd ebből nemzetiségi kérdést csinálni, “idegengyűlölettel vagdalkozni”, és azokat védeni, akik megtagadják az együttműködést.

Donáth Anna a Twitteren angol nyelven arról írt, hogy Magyarországon elsőként iráni hallgatók szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Úgy fogalmazott, hogy a kormány nem vesztegette az időt, egyből „idegengyűlöletet hintett el”, a bevándorlás elleni “propagandát” folytatott.

The first #COVID19 cases in 🇭🇺 being Iranian foreign exchange students, the gvt didn’t lose a sec to push anti-immigration propaganda, stigmatize & spread some more xenophobia. See the official visuals 👇

Maybe we need a bit more handwashing and a bit less brainwashing! pic.twitter.com/933EG8IzFj

— Anna Júlia Donáth (@donath_anna) March 10, 2020