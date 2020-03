Folyamatosan támadják a baloldali pártok a védekezéssel kapcsolatos döntéseket

Két területen spórolnak egyszerre: kevesebb vírusteszt, kevesebb nyugdíjas – írta bejegyzésében Vágó István a koronavírussal kapcsolatban szerdán.

Az Origo arról írt, a DK-t pártoló nyugdíjas műsorvezető a nyugdíjasok halálával viccelődik a Facebookon. Miközben az egész ország összefogott a koronavírus miatt, Gyurcsány Ferenc párttársa egy durva, gusztustalan Facebook-bejegyzéssel próbált politikai színezetet adni az egész világot sújtó problémának. Vágó szerint, mivel a koronavírus elsősorban az idősekre veszélyes, a kormány biztosan jól jár azzal, hogy ha kevesebb nyugdíjas lesz.

A járvánnyal kapcsolatban nem csak a Demokratikus Koalíció politikusa, hanem a Momentum európa parlamenti képviselője, Donáth Anna is megnyilvánult az interneten. Donáth Anna arról a két iráni állampolgárról írt, akik karanténba helyezésükkor nem akartak együttműködni a magyar járványügyi hatóságokkal. Veszélyeztették az orvosok és az ápolók biztonságát, a kórterem ablakán pedig székeket dobáltak ki. Viselkedésük miatt rendőri segítséget kellett kérni. Az Operatív Törzs ezt követően közölte, hogy a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészti őrizetbe veszik és kitoloncolják.

The first #COVID19 cases in 🇭🇺 being Iranian foreign exchange students, the gvt didn’t lose a sec to push anti-immigration propaganda, stigmatize & spread some more xenophobia. See the official visuals 👇

Maybe we need a bit more handwashing and a bit less brainwashing! pic.twitter.com/933EG8IzFj

— Anna Júlia Donáth (@donath_anna) March 10, 2020