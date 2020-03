A Párbeszéd üdvözli a veszélyhelyzet elrendelését

A Párbeszéd frakcióvezetője üdvözölte, hogy a kormány a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet rendelt el az ország teljes területére, de a párt további intézkedéseket kér.

Szabó Tímea szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elöljáróban mindenkinek köszönetet mondott, aki segít a járvány megfékezésében. A társelnök hozzátette, a veszélyhelyzet kihirdetése egy jó lépés abba az irányba, hogy az ország fel tudjon készülni egy esetleges, a jelenleginél sokkal súlyosabb járványhelyzetre.

A politikus azt mondta, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a témában tartott sajtótájékoztatóján sok mindenre rávilágított, de még mindig maradtak megválaszolatlan kérdések.

Az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező magyar állampolgároknak hatósági karanténba kell vonulniuk, ami kéthetes lakhelyelhagyási tilalmat jelent – hívta fel a figyelmet. Szabó Tímea arra kérte a kormányt, adjon tájékoztatást arról, hogy az érintettek ezen időszak alatt hogyan tudnak élelmiszerhez vagy gyógyszerhez jutni.

Szabó Tímea azt mondta, arra sem kaptak megnyugtató választ, hogy a kormány miért nem zárta be 15 másik uniós tagállamhoz hasonlóan az iskolákat. Hangsúlyozta, hogy habár a gyerekek az eddigi tapasztalatok alapján általában nem kapják el a vírust, vagy csak enyhe tüneteket mutatnak, de ettől még tovább tudják terjeszteni a fertőzést.

A képviselő arra is felkérte a kormányt, dolgozza ki a protokollt arra az esetre, ha egy esetleges iskolabezárás miatt a szülőknek otthon kell maradniuk gyermekeikkel. Pártja nevében azt javasolta, hogy ebben az esetben az érintett szülőknek ne kelljen se táppénzre menniük, se szabadságot kivenniük, de kapják meg a teljes bérüket.

Arra is kitért, hogy egy iskolabezárás esetén arra is ki kell dolgozni egy eljárást, hogy hogyan jutnak hozzá a napi egyszeri meleg ételhez a szegénységben élő gyermekek. A frakcióvezető azt is kérte, hogy a kabinet minden iskola számára biztosítsa a kézfertőtlenítőket. Ahová nem érkeznek meg a fertőtlenítőszerek, azokat az iskolákat be kell zárni – szögezte le.

A kis- és közepes vállalkozások kapjanak állami támogatást, ami pótolja a bevételkiesésüket – sorolta tovább javaslataikat. Szabó Tímea kijelentette, hogy az egészségügyi dolgozók sincsenek biztonságban, ezért felszólította a kabinetet, hogy a háziorvosok és asszisztenseik kapjanak védőfelszerelést, mert ha ők kidőlnek, „akkor gyakorlatilag összeomlik az egészségügy”.

Az sem világos, hogy mi történik azzal a több tízezer vendégmunkással, akik Olaszországból indulnak haza és eközben átutaznak Magyarországon – mondta.

Hozzátette, az előző napokban az Olaszországból érkező repülőgépek utasait senki nem vizsgálták a repülőtéren. Amennyiben lazítottak a szabályokon, akkor a repülőtereken vissza kell állítani a korábban tapasztalt szigorú határellenőrzést – jelentette ki.