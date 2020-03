Ingyenessé tették a kiemelt közérdekű építkezések közterület-használatát

Az Országgyűlés kedden kormánypárti kezdeményezésre díjtalanná tette a több mint 50 százalékban közpénzből finanszírozott, kiemelt közérdekű beruházások közterület-használatát az építkezéshez szükséges időre.

A képviselők 133 igen szavazattal, 54 nem ellenében és két tartózkodás mellett fogadták el az épített környezetről szóló törvény ezt tartalmazó módosítását. Az előterjesztés benyújtói az indoklásban úgy fogalmaztak, az önkormányzati autonómiára tekintettel csak a lehető legszűkebb, az építési munkálatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen mértékben, időtartamban és területre vonatkozhat a díjmentesség.

Egy elfogadott bizottsági módosító javaslat eredményeként az új szabályokat – hatályba lépésük napjától – a folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell. Böröcz László (Fidesz) a javaslat általános vitájában aláhúzta, a változtatás többek között a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumának tavaly januári leégése utáni „álságos helyzetet” hivatott megoldani.

Emlékeztetett, civilek több tízmillió forint támogatást gyűjtöttek össze a tűzben áldozatul esett férfi családjának és a kollégium nélkül maradt hallgatóknak; a kollégium újjáépítésére pedig mintegy százmillió forint gyűlt össze, a kormány pedig vállalta, hogy a fennmaradó összeget biztosítja az építkezéshez.

A kormánypárti politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy a kerület baloldali polgármestere, Baranyi Krisztina ezt követően kijelentette, egyetlen fillér kedvezményt sem hajlandók adni az újjáépítéshez szükséges közterület-használati díjból, amely összességében több mint százmillió forint is lehet.

Böröcz László elmondta, az önkormányzat végül csupán 10 százalékos, jelképes díjcsökkentést szavazott meg, amivel tulajdonképpen ellopná a kollégium újjáépítésére összegyűjtött adományokat.

Böröcz László kitért arra is, a rendelkezés nem teljesen új az önkormányzati világban, hiszen az önkormányzatok a közterület-használatot szabályozó rendeleteikben eddig is jelentős kedvezményeket biztosítottak: akár teljes mértékben is elengedhették a díjat, ha a közterület használata jelentős közérdekből történt.

A Fidesz politikusa további előnyként említette, hogy az állami közérdekű beruházások tervezhetőbbé, költséghatékonyabbá válnak, mivel a kiadások tervezése nem függ az önkormányzati rendeletek módosításaitól, továbbá gyorsabbá is teszi a közérdekű beruházások megvalósulását a közterület-használati engedélyek automatikus rendelkezésre állása.