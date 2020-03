Orbán: Büszke vagyok a magyar járványügyi szakemberek munkájára

A miniszterelnök büszke a magyar járványügyi szakemberek munkájára, akik a megfelelő protokollok szerint dolgoznak. Orbán Viktor erről a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón beszélt kérdésekre válaszolva.

Orbán Viktor, miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a járvány gazdaságra gyakorolt hatását firtató kérdésre azt válaszolta, a járvány hatással lesz a világgazdaságra és különösen az európai gazdaság növekedésére, a turizmust „derékba töri”.

Jelezte, megbízta Varga Mihály pénzügyminisztert és Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy szakértői szinten mérjék fel a várható következményeket. Hozzátette: a következő kormányülésen képeznek pénzügyi alapokat a védekezésre, addig a mostani általános tartalék elegendő hátteret biztosít.

A miniszterelnök megerősítette, mára kiderült, hogy a másik fertőzésben érintett iráni fiatalember a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója.

Az iráni hallgatók kapcsán elmondta, február 22-én repülővel érkeztek Magyarországra, de nem mutattak panaszokat.

Átestek a reptéri hőmérséklet mérésen, akkor nem mutattak tüneteket. Egyikük jelentkezett két nappal később a Semmelweis Egyetem üzemorvosánál, majd március 3-án és 4-én helyezték őket karanténba és végezték el a laborvizsgálatot.

A kormányfő közölte azt is, hogy mind a Milánóból Budapestre – majd Prágába tovább utazó – egyetemista lányok, mind az iráni hallgatók esetében azonnal megkezdődött az a felderítő munka, amely azt vizsgálta, kikkel lehettek kapcsolatban. Már lehet tudni, kikkel érintkeztek, és akiket a járványügyi szakemberek nem találtak meg, azokat rendőri eszközökkel felderítették, és a szükséges eljárás alá vonták őket.

Orbán Viktor elmondta, az egyetemi vezetők napokkal korábban megkapták az operatív törzstől azokat a kéréseket, ajánlásokat, amelyek a rájuk vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák. Kiemelte, a Dél-pesti Centrumkórházon kívül is jelöltek ki intézményeket arra az esetre, ha nőne a megbetegedések száma.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kérdésekre válaszolva ezzel kapcsolatban elmondta, a fertőzött betegek ellátásának központ helye a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztálya, illetve az erre kijelölt karanténépület. Itt helyezik el a már beteg és a betegséggyanú alá eső embereket.

Ha szükséges a kórházi helyeket bővítik, e kórház esetében 180 ágy áll rendelkezésre. Országosan 28 infektológiai osztály van 850 ággyal – tette hozzá.

Kásler Miklós is megerősítette, hogy mind a pénzügyi forrás, mind a szakembergárda rendelkezésre áll. Mint mondta, elrendelte, hogy az egészségügyi dolgozók ne vegyenek részt konferenciákon, és erre kérte a többi kórházi fenntartót is, és felülvizsgálja a Magyarországra tervezett egészségügyi konferenciákat is.

A beutazási tilalomra vonatkozó kérdésre a miniszter azt válaszolta, Magyarország nem készül erre. Hozzátette: még egyik ország sem rendelt el beutazási tilalmat Iránnal vagy a többi, erősen fertőzött országgal szemben.