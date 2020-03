Újabb emberek igazolhatnak a szocialistáktól a DK-hoz

Egy szót sem mondott, csak nevetett az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, amikor arról kérdezte az M1 stábja, hogy átlép-e a Demokratikus Koalícióba. Néhány napja két MSZP-s fővárosi kerületi polgármester már csatlakozott Gyurcsány Ferenc pártjához, az M1-hez eljutott hírek szerint Kunhalmi Ágnes lehet, vagy lehetne a következő igazolás – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyurcsány Ferenc szerint, az ellenzéki térfél átrendeződött át az elmúlt években. Míg saját pártját vezető szerepbe sorolta, addig más pártok esetében most is eltűnést jósolt.

Elemzők szerint ezzel ismét az MSZP-nek üzenhetett, ahonnan mostanában

egymás után szivárogtak át a politikusok a DK-ba.

Februárban például két olyan polgármester is távozott, akik évtizedek óta voltak tagjai a pártnak. Gyurcsány Ferenchez igazolt Kiss László, Óbuda polgármertere, aki 1996 óta dolgozott az MSZP-ben, és Szaniszló Sándor is, aki éveken keresztül szocialista színekben töltött be alpolgármesteri tisztséget a főváros 18. kerületében.

Szaniszló Sándor mellett a tavalyi önkormányzati választás előtt párttársai, köztük Kungalmi Ágnes, a kerület országgyűlési képviselője is többször kampányolt.

Kunhalmi Ágnesről nemrég szintén az a hír terjedt el, hogy hamarosan ő is Gyurcsány Ferenc mellett folytathatja. Közte és a DK elnöke között ugyanis az elmúlt években látványosan jó volt a viszony.

Az M1 stábja hétfőn hiába szerette volna megtudni Kunhalmi Ágnestől, hogy valóban átlép-e a DK-ba,

a politikus nevetgéléssel kerülte ki a választ.

Az, hogy a reakció Kunhalmi Ágnes esetében igent, vagy nemet jelent-e, a sajtótájékoztatón nem derült ki. Már korábban is előfordult, hogy a politikus egy számára kellemetlen kérdést hasonlóan nevetéssel ütött el.

2015-ben Kunhalmi Ágnes egyik megnyilvánulása az Országgyűlésben is nevetésbe fulladt. A politikus viselkedését akkor szintén azzal magyarázta, hogy a téma nem volt számára „komfortos”.