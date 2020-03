MSZP: A jövedéki adó egyharmadát kapják meg az önkormányzatok!

Az MSZP azt kezdeményezi, hogy az üzemanyagból befolyó jövedéki adó egyharmada a települési önkormányzatokhoz kerüljön útfelújításra, útépítésre, zöldprogramokra, bicikliutak építésére és a tömegközlekedés fejlesztésére – mondta az ellenzéki párt fővárosi elnöke hétfőn Budapesten.

Molnár Zsolt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Molnár Zsolt a Pénzügyminisztérium József nádor téri székháza előtt tartott sajtótájékoztatón közölte, kezdeményezni fogják a jövedéki adóról szóló törvény módosítását, hogy az adó egy részét osszák el az önkormányzatok között címzett támogatásként.

Ismertetése szerint Budapesten a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok fele-fele arányban kapnák meg ezt az összeget a gépjárműadóból befolyt bevétel alapján számítva. A kerületi önkormányzatok esetében úthálózat-arányosan osztanák el a pénzt – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselő kérdésre válaszolva elmondta, javaslatuk szerint a tavalyi adatok alapján 250 milliárd forintot osztanának szét az önkormányzatok között. Mivel a gépjármű-nyilvántartásokhoz nem férnek hozzá, a településekre jutó összeget nem tudják megmondani, de szerinte a főváros haszonélvezője lenne a javaslatuknak – közölte.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy jelenleg egy „feneketlen költségvetési kalapba” folyik be a jövedéki adó, amelyből stadionok, kisvasút és „lówellness” épül.

Jelezte azt is, megkeresik az önkormányzati szövetségeket, hogy támogatásukat kérjék a javaslathoz. Elmondta azt is, hogy az MSZP a héten akciót is kezd: benzinkutakon osztanak szórólapokat és aláírást gyűjtenek az akció sikeréért.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányának elnöke azt mondta, a Fidesznek nem barátja az önkormányzatiság: államosították az iskolákat, a kórházakat, most az iparűzési adót is el akarják vonni, csökkenteni akarják az önkormányzatok mozgásterét. Hozzátette: a településeknek pénzre van szüksége, hogy el tudják látni feladataikat, meg tudják oldani a polgáraik problémáit.

Szerinte ha az önkormányzatoknak lenne elég forrása, akkor nem várnának arra kegyként, hogy a kormány felújítsa az útjaikat.

Az MSZP-ből a DK-ba átlépett Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármesterre vonatkozó kérdésre Kunhalmi Ágnes azt mondta, a kerület továbbra is köztársaságpárti. Abban egyetértenek a polgármesterrel, hogy a Fidesz vérezteti ki az önkormányzatokat politikai alapon, mert bele van betegedve, hogy elvesztette az önkormányzati választásokat – hangoztatta.

Arra a felvetésre, hogy a polgármester saját pártját kritizálta, mert nem kapott elég támogatást, például útfelújításhoz, Kunhalmi Ágnes közölte, bízik benne, ha elfogadják törvényjavaslatukat, akkor a XVIII. kerület is megkapja a forrásokat.

Kunhalmi Ágnes felnevetett arra a kérdésre, miszerint tervezi-e, hogy átlép-e a DK-ba.

A vasárnapi időközi önkormányzati képviselő-választásról kérdésre válaszolva Molnár Zsolt azt mondta, nagyszerű eredményt ért el a helyi MSZP, magabiztos szocialista győzelem született. Messzemenő következtetéseket levonni nem szabad, de alábecsülni sem szabad – közölte, megjegyezve, ez üzenet az ellenzéki tárgyalásokra: az MSZP-t sem lebecsülni, sem kihagyni nem szabad az együttműködésből.

Egy másik kérdésre válaszolva Kunhalmi Ágnes kiállt a közös ellenzéki miniszterelnök, a közös lista és a közös egyéni képviselőjelöltek mellett, valamint közös választási programot is szorgalmazott. Ha ezek nem teljesülnek, akkor automatikusan kétharmada van a Fidesznek – magyarázta.

Molnár Zsolt legitimnek nevezte Jakab Péter Jobbik-elnök azon javaslatát, hogy két ellenzéki lista legyen, de elhibázottnak tartotta, mert szerinte a választók az októberi önkormányzati választáson világosan üzentek: közös listát akarnak. Elmondta azt is, a hogy az ellenzéki tárgyalások már zajlanak, szerinte ősszel már világos stratégiája lesz az ellenzéknek, 2021 az előválasztásról, 2022 pedig a kormányváltásról szól.

