Interneten válaszolt a kérdésekre a kormányszóvivő

Többek között a környezetvédelemmel, a családpolitikai támogatásokkal és a gyöngyöspatai kártérítéssel kapcsolatos kérdéseket tettek fel az emberek Szentkirályi Alexandrának, a kormány hazai kommunikációért felelős szóvivőjének. A kérdéseket szelektálják, és havonta válaszolják meg.

Pénteken elkezdődött a Kormányinfó plusz, amelynek keretei között a legfontosabb kormányzati döntésekről, és az embereket leginkább érintő témákról tartott tájékoztatót Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivőt a többi között a családtámogatásról, a béremelésekről, a fiatalokról, a nemzeti konzultáció témáiról, a béremelésekről, a klímavédelmi akciótervről is kérdezték.

Nem pénzzel, hanem oktatással segítenék a roma fiatalokat

Sok kérdés érkezett a gyöngyöspataki romák kártérítésével kapcsolatban is, ami azt jelzi, hogy ez a kérdés foglalkoztatja az embereket – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Megerősítette a kormány álláspontját, hogy nem pénzzel, hanem oktatással, képzésekkel segítik a roma fiatalokat a munka világába, amely alpja a későbbi megélhetésüknek.

A Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos vitákkal kapcsolatban elmondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a NAT kapcsán a hazafiság kérdése a politikai viták tárgya lett.

Szentkirályi Alexandra a fiatalokat érintően több kérdésre is válaszolt. Elmondta, a kormány meg akarja erősíteni a szakképzést, hogy a fiataloknak legyen versenyképes szakmájuk, el tudjanak helyezkedni.

A szakképzés megerősítéséhez pedig kiemelten meg kell becsülni a szakképzésben dolgozó pedagógusokat – közölte, hozzátéve: „ezért döntött a kormány arról, hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére júliustól átlagosan 30 százalékkal emelkedik.”

A Nemzeti alaptantervvel kapcsolatos vitákkal kapcsolatban elmondta, sajnálatosnak tartja, hogy az alaptenterv kapcsán a hazafiság kérdése a politikai viták tárgya lett.

A Budapestre tervezett szuperkórházról azt mondta: a kormány elkötelezett abban, hogy megépüljön Európa legmodernebb kórháza. Évek óta tart az előkészítés.

„A budapestiek nagyon megérdemelnék, és az elmúlt száz év legnagyobb kórházfejlesztése lenne” – közölte, megjegyezve: „az új budapesti városvezetés miatt kérdésessé vált a beruházás megvalósítása.” Kiemelte: személy szerint nagyon bízik abban, hogy a főváros nem hárít akadályt a kórház megépítése elé.

Volt olyan levélíró, aki arra volt kíváncsi, hogy a kormány hogyan segíti az egyszülős családokat. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a kormány számára minden gyermek egyformán fontos, és nagyon sok, mintegy hatszázezer gyermek él egyszülős családban a szülők válása vagy halála miatt.

Környezetvédelem, fiatalok életkezdése, segítése

A környezetvédelmet érintő kérdésben elmondta, hogy a következő tíz évben a kormány 21 százalékról 27 százalékra kívánja növelni az erdős területek nagyságát.

Hozzáfűzte, hogy a méhészek támogatása mellett a méhészeti termékek értékesítését is mentesítik a személyi jövedelemadó alól. A klímavédelmi tervről elmondta, hogy az konkrét intézkedéseket tartalmaz.

A kormányszóvivő elmondta, hogy a meddőség kezeléseket és az ehhez kapcsolódó gyógyszereket a kormány február elsejétől ingyenessé tette.

A fiatalok megszólítását a kormány nem kommunikációs kérdésnek tartja – válaszolt egy kérdésre, amely a fiatalok politikába történő bevonását firtatta. Amíg 2010 előtt a fiatalok fele munkanélküli volt, most a cégek tárt karokkal várják őket.

A kormány rengeteg intézkedéssel segíti a fiatalok életkezdését az iskolai évektől a munkakezdésig – fogalmazott. Kiemelte a jogosítvány és a nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatásokat.

A Kormányinfó plusz folytatódik, továbbra is várják a kérdéseket, és a legnagyobb érdeklődésre számot tartókat egy következő videóban szintén megválaszolja a kormányszóvivő – áll a tájékoztatásban.